準公共化幼兒園8月上路 月付學費4500元

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院今天提出少子化因應對策，政府將補助私幼，提供「準公共化」教保服務，2到5歲兒童就讀準公共化幼兒園，每人每月僅負擔新台幣4500元，今年8月於六都以外15縣市先行上路。

行政院長賴清德上午主持「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會，宣布將擴大公共化教保服務量、建置準公共化教保服務機制，並擴大發放育兒津貼等。

教育部國教署副署長許麗娟說明，將擴大公共教保服務量，0到2歲增設公設民營托嬰中心，預計107年到111年將增加5280個名額；2到5歲則持續增設公立和非營利幼兒園，預計106年到111年將增設2247班、增加6萬多個名額。

許麗娟表示，建置準公共化教保服務方面，政府將與居家式托育（保母）、私立托嬰中心、私立幼兒園合作，政府提供簽約業者補助，以減輕家長負擔。

0到2歲部分，政府將依家庭經濟條件，補助每位幼兒每月6000至1萬元。

換算成家長負擔來看，綜所稅率未達20%的一般家庭，若把幼兒交給準公共化保母照顧，每月自付額約8000元至1萬3000元；中低收入家庭為6000元至1萬1000元；低收入家庭為4000元至9000元；第3胎以上子女，家長自付額再減1000元。

若是交由準公共化的私立托嬰中心照顧，家長每月自付額，一般家庭為7000元至1萬6000元；中低收入為5000元至1萬4000元；低收家庭約3000元到1萬2000元；第3胎以上子女，家長自付額再減1000元。

2到5歲部分，政府將依據不同規模幼兒園的收費標準，以及家庭收入條件，補助業者每位幼兒每月3500元至1萬元，一般家庭兒童就讀準公共化幼兒園時，每人每月只要負擔4500元，第三胎以上每月3500元；中低收入戶則免繳費。

許麗娟說，準公共化教保服務0到2歲部分，將於今年8月實施；2到5歲分階段實施，今年8月於六都以外15縣市實施，明年8月全面實施。預計明年準公共化的托育服務量，0到2歲可提供5萬名，2到5歲21.9萬名。（編輯：黃國倫）1070516