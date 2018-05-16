韓美「大雷霆」軍演觸怒北韓    川金會恐取消

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）南韓與美國11日展開聯合軍演，代號「大雷霆」（Max Thunder），軍演將維持2周，今日據傳北韓認為此舉止在預演入侵北韓，實屬挑釁，決定取消今日原定的兩韓高階會談，並對下個月的川金會談能否如期舉行表示質疑。

中央社報導，因不滿韓美聯合軍演，平壤已取消今日原定的兩韓高層會談。

根據北韓中央通信社報導表示，

「在南韓各地展開的這項軍演以我們為目標，明目張膽挑戰板門店宣言。這項蓄意軍事挑釁與朝鮮半島的正面政治發展背道而馳。在這項與南韓當局聯手展開的喧囂軍事挑釁之下，美國也須思量對擬議中北韓與美國高峰會命運的影響。」，質疑下個月北韓與美國的世紀高峰會是否能如期舉行。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）對此表示，並沒有從兩韓方面得到任何停止軍演或停止籌備高峰會的指示，會繼續推動高峰會的籌備工作。

美國國防部則低調表示，本次聯合軍演是韓美同盟例行性年度訓練，是維持軍事整備為基礎，屬防衛性質，否認挑釁。

代號「大雷霆」（Max Thunder）的韓美聯合軍演於5月11日展開，將持續2周，包括8架F-22猛禽式匿蹤戰鬥機、不明數量的B-52戰略轟炸機及F-15K戰機等約100架軍機參與演習。