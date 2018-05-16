這顆饅頭有洋蔥！ 陽光婦女協會助新住民獲新生

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）台中市一位印尼籍新住民阿莉說得一口流利台語，因獨自撫養發展遲緩的孩子，無法就職，在台灣陽光婦女協會的幫助下，進入工作坊學習手作饅頭、芝麻醬、雪Q餅，現在的她不僅有一技之長可以賺錢生活，孩子在早療及阿莉悉心地照顧下逐漸轉好，能大聲地喊「媽媽」，讓她無比感動。

根據報導，來自印尼的新住民阿莉，為照顧發展遲緩的孩子，遲遲無法踏入職場，所幸孩子經過治療後情況轉好，但孩子的學費及生活費又讓她倍感壓力。阿莉透過臺中就業中心的「多元就業開發方案計劃」，進入陽光姐妹工作坊裡學習製作饅頭、芝麻醬等，在工作坊人員專業的指導下，阿莉很快便上手，繼續學習其他甜點製作方式。

因工作坊需輪班，假日時孩子在家無人照顧，台灣陽光婦女協會體貼阿莉的苦衷，允許她在假日時將小朋友帶到協會休息室照顧，更讓阿莉感動萬分。

阿莉表示，透過陽光姐妹的幫助，現在自己不僅能工作賺錢改善生活，還習得一技之長，陽光婦女協會就像自己在台灣的避風港，很感激，這次母親節終於可以跟孩子好好過了！

臺中就業中心主任表示，透過「多元就業開發方案計畫」幫助，加上阿莉學習動機強烈，她不僅學會製作食品點心，連結賬、包裝或銷售都很拿手，如果民眾在市場上看到阿莉的攤子，希望不吝給與鼓勵與支持。