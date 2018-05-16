台灣兒童過重比例高 研究：因鈣質攝取不足！

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）鮮乳喝不夠竟會導致又矮又胖?!台灣兒童過重是現今發育問題之一，過去多半認為與偏食、攝取高熱量食物或含糖飲料有關，但除了空熱量食物之外，鈣質攝取不足可能也是原因之一。

敦仁診所院長蕭敦仁醫師指出，鈣不僅影響身高骨骼發育，若攝取不足更會增加脂肪合成！蕭敦仁強調，若再加上家長教養觀念「順其自然就好」更可能讓孩童長期缺鈣，呼籲家長須讓孩子每天兩份鮮乳補充鈣質！

蕭敦仁強調，國外也已有相關研究證實鈣與脂肪的關聯，如美國臨床營養期刊發現，攝取較低鈣質與肥胖確實有關聯性，而美國肥胖研究與臨床實踐期刊也發現，攝取較多鈣質者也較能抑制脂肪形成。

鮮乳是孩童生活中較容易取得鈣質的飲品，但台灣有將近八成五孩童鮮乳喝不夠，而蕭醫師分析後更發現未每日攝取1.5份鮮乳（約360ml）的孩童，家長自覺孩子矮的比例，竟高出有攝取1.5份者近四倍，而自覺孩子較胖者比例，也超出四倍以上！

而小孩鮮奶喝不夠的元兇竟然是家長自己？根據1252名北中南1-6年級家長所進行的「家長教養觀念認知與行為」調查結果，顯示大部分家長教養觀念都是「小孩子成長要順其自然，不要太刻意」，但進一步觀察這群家長，卻有高達六成七鮮乳攝取習慣與認知都錯誤。

蕭敦仁解釋，順其自然雖沒有錯，但若家長存在錯誤營養攝取認知，致使飲食未均衡、鮮乳喝不夠，長期影響鈣質攝取，恐讓孩子長大後又矮又胖。