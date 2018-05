步槍可租借？美非營利組織用展示品籲重視槍械管制

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)「為何有這麼多人成了槍下亡魂?」美國芝加哥一個防止槍枝暴力的團體 Brady Center 在戴利紀念廣場(Daley Plaza)展示一藝術品名為« Metro Gun Share Program »,該作品預計美國當地時間16日撤展。

瑞士媒體《地鐵報》(Metro International)報導,該藝術裝置靈感來自公共自行車租借站的概念,從停車柱、控制器面板到Kiosk自動服務機,整套設備借用「AR-15步槍」形式至作品裡,只是未通電,展示品僅供觀賞不容租用。

矗立在旁的資訊牌則是請路過的民眾思考「為何芝加哥有這麼多人成了槍下亡魂」。若民眾想支持「槍械管制」則可透過一旁的刷卡機捐款給該團體;Brady Center的任務是要在2025年將槍下亡魂減半。

美國眾議院議員麥克‧奎格利(Mike Quigley)觀展後在社群媒體貼文,他表示,取得槍枝不應該比租借鐵馬來的容易,然而有諸多案件確實是如此;« Metro Gun Share Program »作品強烈意象旨在提醒人們,一般的老百姓是多麼輕易就可取得作戰用的槍械。

Did you know: 60% of recovered #Chicago crime guns come from out of state?



This must change, which is why I’ve cosponsored & introduced several pieces of legislation to combat the purchase or sale of a gun with the intent to transfer it illegally. pic.twitter.com/JdNT8KdWoO