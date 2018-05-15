2018「金山蹦火季及媽祖文化行腳」　體驗全台唯一「海岸潮退祭典」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市民政局今（15）日召開「2018年北海岸傳奇媽祖文化祭─金包里二媽回娘家」記者會，該局首度結合農業局推出「金山蹦火季及媽祖文化行腳」遊程，並特別打造一艘路上蹦火仔船。

5月30日將遶境沿途發送金山區漁會特製青鱗魚小魚乾，伴隨遶境隊伍護送媽祖鑾駕，還可以泡金山溫泉、嚐美食，一次體驗全台唯一的海岸潮退祭典，與蹦火仔漁業技藝。



副市長李四川表示，媽祖是台灣民眾最普遍的信仰之一，金包里慈護宮200多年以來，每年在農曆4月16日最大退潮時舉辦遶境祭典，由金山步行恭送二媽返回海蝕洞娘家，是全台唯一的海岸遶境，與全台唯一保有的古老捕魚方式「蹦火仔」，同為金山地區很重要的無形文化資產。

他歡迎大家一起陪金包里二媽回娘家遶境祈福，體驗金山特有的民俗文化。



金包里慈護宮董事長游忠義則說，相傳清嘉慶年間有漁船出海迷航，依循遠方金光得以返航脫險，後來在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖神像，慈護宮落成後迎奉入祀，成為聞名遐邇的「媽中媽」金包里二媽神尊。

慈護宮為感念媽祖恩德，每年農曆4月16日，與上千信眾跟隨媽祖腳步，返回海蝕洞娘家祈福感恩。



民政局長江俊霆指出，今年活動不但在5月30日遶境沿途設置6處能量補給站，每站提供超過2000份地方小吃，為推廣百年漁業技藝，更首度結合「二媽回娘家」及「蹦火仔」文化，打造路上蹦火仔船隨行遶境。

「蹦火仔」磺火捕魚方式，為北海岸金山古老的捕魚法，目前世界上僅存四艘磺火船。遶境時沿途發送金山區漁會以蹦火仔漁法捕獲的青鱗魚、所特製而成的小魚乾隨手包；在遶境中與蹦火仔船合照、打卡，還可獲得慈護宮限量發財金。



另外還有「金山蹦火季及媽祖文化行腳」2天1夜遊程，民眾可搭乘遊船近距離感受漁民利用磺石加水、產生可燃性乙炔氣體，瞬間點燃火炬產生強光及巨大「蹦」聲響，吸引成群青鱗魚跳出海面的震撼。前100名報名的民眾，還可獲得金山區漁會推出的媽祖限定版青鱗魚乾罐頭。



民政局表示，「2018年北海岸傳奇媽祖文化祭─金包里二媽回娘家」系列活動即日起至5月30日止，除了主要活動回野柳的海岸行腳，還有「金面媽祖文化展」、「遊萬金擲萬金」、「行動媽祖老街祈福」、「金山祈安大遶境」等精彩內容。



其中，「遊萬金擲萬金」活動，民眾憑DM於假日至36家金山人氣店家消費，可享折扣及集章，集滿3個章可至慈護宮廣場前擲筊，連續擲滿5個聖杯進入5月27日決賽，前3名幸運民眾可將16,888發財金帶回家，福氣招財一整年。



另外，5月26日起的「行動媽祖老街祈福」，還有Q版媽祖不定時在老街出現，民眾合照後上傳到臉書粉絲團留言「530我愛跟媽祖一起行腳」，即可獲得祈福小神衣，還可抽溫泉旅館住宿券。

相關訊息請上民政局查詢，網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw/

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