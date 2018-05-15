今用電量破2018年新高　創歷年5月第3高紀錄

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由於白天氣溫持續偏高，今(15）日最高用電量再創今年新高，達3351.8萬瓩，超越台電原本預估的3330萬瓩，備轉容量率5.14%，亮起供電警戒橘燈，同時也是歷年5月第3高紀錄。



中央氣象局預測，本週都是悶熱天氣，連日高溫推升用電量，今天已連續第2天創下今年新高紀錄。中央社報導，根據台電提供資料，今天最高用電量在下午2時17分達到3351.8萬瓩。



報導引述台電副中央調度監鄭有財說，太陽光電則受惠於好天氣，在今天用電尖峰時供電量達80、90萬瓩，對尖峰用電有所助益。

至於今天最高用電量超出預估值21.8萬瓩，鄭有財說，台電正就明後天用電狀況進行檢討，目前仍預估最高用電量，在3350萬瓩左右。



此外行政院原子能委員會，昨(14）日同意已完成大修的核三1號機起動，台電目前正在進行起動過程的測試工作，完成後將再向原能會提出併聯申請，目標在17日起動併聯。



截至今(5月15日)為止，今(2018)年用電量排名依序為:

5月15日--3351.8萬瓩

5月14日--3291.4萬瓩

5月7日---3276.2萬瓩

5月2日---3235.1萬瓩

5月8日---3172.9萬瓩

4月23日--3148.7萬瓩

4月24日--3111萬瓩

4月13日--3106.8萬瓩

5月11日--3073.5萬瓩

4月12日--3064.5萬瓩