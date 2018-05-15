藝人黃子佼跨界設計公園書席　鼓勵民眾多看書•交換書籍

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）藝人黃子佼與設計師郭俠邑合作，首創公園書席，讓平時民眾作為運動、休閒的場所被賦予新的功能。這個外觀有如｢燈塔鐘樓」的書席，就在台北林森公園內。

曾經參與文創產品、櫥窗設計的黃子佼，這次是獲｢美好關係」美學視覺團隊之邀，為城市書席活動擔任設計師。

在美好關係臉書今(15）日的直播中，黃子佼透露，他在百忙中答應擔任設計師，並在深夜往返北京的班機上，利用剛看完的雜誌，撕下一頁，畫了草稿。一下機就在高速公路上溝通設計理念，他和書席的共同創作人，美好關係團隊設計師郭俠邑，決定把書席設計成一座鐘，命名為：時間的力量。

翻攝北市府產業局官網

翻攝「美好關係」臉書直播

黃子佼說「時間就是金錢、知識就是力量！多閱讀會有自信，說出來的話也有公信力」。更特別的是，木造書席的外觀刻意設計為10點10分(上圖)，象徵「十全十美」，同時也是一個微笑曲線；從上帝視角俯瞰，則為美好微笑。

書席不但是看書的地方，也是交換書籍的地方。黃子佼自己，也捐了包括繪本在內的3本書(如下圖)。 《時間的力量》書席，日後將由《今周刊》負責照顧 ，《今周刊》社長梁永煌，今天也出席揭幕儀式。

翻攝「美好關係」臉書直播

根據台北市產業局新聞稿，2018年台北市產業局與「美好關係」團隊合作，大力支持「美好關係Ⅱ公園書席計畫」。台北書席上週於士林區德行公園首度啟動，今（15）日於中山區林森公園接力登場，希望將知識化為成功的力量，注入大家的生活。

設計師郭俠邑表示，這次的設計主軸是「時間就是金錢；知識就是力量」，「書」以燈塔知識起了人生指引的作用，「席」以黃金比例構成了時針和分針。希望大家可以運用公園書席交換書籍，把握時間充實自己，並分享閱讀的樂趣。

北市產業局林崇傑局長今天也到現場，特別捐出金鼎獎好書《都市再生的 20 個故事》拋磚引玉，邀請大家傳遞美好、分享閱讀的喜悅。