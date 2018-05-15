富邦證券：借款利息要列舉，券商提醒七項檢核點

低利率當道，不少精打細算的投資人對借款的意願大增，除了傳統的房貸、信貸、保單質借，連券商也搶占巿場推出「不限用途借款」，提供投資人更多的選擇；然而，貸款利息能不能讓你在五月報稅季少繳點稅呢？富邦證券表示，除了符合條件的購屋借款利息有機會，其他借款供投資的利息支出都不可以。
依所得稅法規定，「納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅，向金融機構借款所支付之利息，其每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限。但申報有儲蓄投資特別扣除額者，其申報之儲蓄投資特別扣除金額，應在上項購屋借款利息中減除；納稅義務人依上述規定扣除購屋借款利息者，以一屋為限。」又所得稅法施行細則規定，列舉時尚應符合下列各要件：「一、以納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記為其所有。二、納稅義務人、配偶或受扶養親屬於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記，且無出租、供營業或執行業務使用者。三、取具向金融機構辦理房屋購置貸款所支付當年度利息單據。」方能依法列舉扣除。
富邦證券專家團隊協理陳秋蘭歸納並說明，自用住宅購屋借款利息之主張，應屬本人、配偶及所得稅所申報之受扶養親屬所有之房產，以一戶為限，其貸款係原始購買時即申辦或轉貸，取得後已設籍作為自用住宅之住家房屋，方計入列舉扣除之計算，惟同期間購屋借款利息與租金支出僅能擇一適用，相關要件缺一不可（詳如附表一）。常見之民眾誤解項目，如應設籍之規定、須減除儲蓄投資特別扣除額，或以為只要是房貸利息都可以，皆是不諳稅法所致。
附表一 自用住宅購屋借款利息要件
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項目
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條件
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常見誤解
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購屋
目的
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因購屋需求向銀行、保險公司及儲蓄互助社的借款。
未償餘額轉貸他行或繼承取得原符合之貸款亦可。
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誤以為日後增貸、清償後再借款，或新辦的抵押貸款都可以。
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產權
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本人、配偶及受扶養親屬之境內房屋
(產權登記配偶但由本人名義借款，合併申報時可扣)
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誤以為自己是借款人就可以報，不用管產權。
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使用
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自用住宅。
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誤以為有自住，只是設個公司沒關係。
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數量
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一屋，不限筆數(貸款可能因適用不同專案之利率而分開列示)。
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誤以為打通使用的第二屋也可以。
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設籍
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本人、配偶及申報受扶養親屬於該年度有設籍。
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誤以為有居住事實，不用設戶籍或曾經設過戶籍就可以。
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金額
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借款利息要先減除申報之儲蓄投資特別扣除額後，
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誤以為可以全數扣除。
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申報
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列舉扣除有利者(大於標準扣除額)方適用。
租金支出和房貸利息，同期間僅能擇一列舉。
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誤以為有付利息就可以多扣。
至於增貸或新貸之房屋抵押放款、或是券商的不限用途借貸，
107年之標準扣除額將調高，單身為12萬元，夫妻合併申報為2