富邦證券：借款利息要列舉，券商提醒七項檢核點

低利率當道，不少精打細算的投資人對借款的意願大增，除了傳統的房貸、信貸、保單質借，連券商也搶占巿場推出「不限用途借款」，提供投資人更多的選擇；然而，貸款利息能不能讓你在五月報稅季少繳點稅呢？富邦證券表示，除了符合條件的購屋借款利息有機會，其他借款供投資的利息支出都不可以。

依所得稅法規定，「納稅義務人、配偶及受扶養親屬購買自用住宅，向金融機構借款所支付之利息，其每一申報戶每年扣除數額以三十萬元為限。但申報有儲蓄投資特別扣除額者，其申報之儲蓄投資特別扣除金額，應在上項購屋借款利息中減除；納稅義務人依上述規定扣除購屋借款利息者，以一屋為限。」又所得稅法施行細則規定，列舉時尚應符合下列各要件：「一、以納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記為其所有。二、納稅義務人、配偶或受扶養親屬於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記，且無出租、供營業或執行業務使用者。三、取具向金融機構辦理房屋購置貸款所支付當年度利息單據。」方能依法列舉扣除。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭歸納並說明，自用住宅購屋借款利息之主張，應屬本人、配偶及所得稅所申報之受扶養親屬所有之房產，以一戶為限，其貸款係原始購買時即申辦或轉貸，取得後已設籍作為自用住宅之住家房屋，方計入列舉扣除之計算，惟同期間購屋借款利息與租金支出僅能擇一適用，相關要件缺一不可（詳如附表一）。常見之民眾誤解項目，如應設籍之規定、須減除儲蓄投資特別扣除額，或以為只要是房貸利息都可以，皆是不諳稅法所致。

附表一 自用住宅購屋借款利息要件

項目 條件 常見誤解 購屋 目的 因購屋需求向銀行、保險公司及儲蓄互助社的借款。 未償餘額轉貸他行或繼承取得原符合之貸款亦可。 誤以為日後增貸、清償後再借款，或新辦的抵押貸款都可以。 產權 本人、配偶及受扶養親屬之境內房屋 (產權登記配偶但由本人名義借款，合併申報時可扣) 誤以為自己是借款人就可以報，不用管產權。 使用 自用住宅。 誤以為有自住，只是設個公司沒關係。 數量 一屋，不限筆數(貸款可能因適用不同專案之利率而分開列示)。 誤以為打通使用的第二屋也可以。 設籍 本人、配偶及申報受扶養親屬於該年度有設籍。 誤以為有居住事實，不用設戶籍或曾經設過戶籍就可以。 金額 借款利息要先減除申報之儲蓄投資特別扣除額後， 每一申報戶之扣除額以30萬元為限。 誤以為可以全數扣除。 申報 列舉扣除有利者(大於標準扣除額)方適用。 租金支出和房貸利息，同期間僅能擇一列舉。 誤以為有付利息就可以多扣。

至於增貸或新貸之房屋抵押放款、或是券商的不限用途借貸， 其資金借貸係供理財運用，不論所得為國內或海外， 收益為應稅或免稅，個人之利息支出皆不能作為投資費用， 據以減少課稅所得， 把它當成單純的財務操作或活化資產方式就好了，非關稅務。

107年之標準扣除額將調高，單身為12萬元，夫妻合併申報為2 4萬元，為了稅務考量而保留借款者， 可於報稅時一併評估是否仍有效益， 亦可回顧過去之資金運用效率之投資報酬是否高過於借款利率， 若能節稅收益二頭賺，那可真是太划算了。