美FDA教你如何自我把關 減少攝取人工反式脂肪

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）攝取過量的人工反式脂肪，不僅會造成肥胖，更會提高冠狀動脈心臟疾病風險，因此WHO呼籲各國動起來，一同杜絕人工反式脂肪添加於食品中；而在人工反式脂肪徹底消失於加工食品前，美國FDA也提出幾點建議，教導消費者如何從自身做起，保障全家人的健康。

人工反式脂肪能改善食品口感、延長保存期限、成本較低等特性，從20世紀起大量被運用在食品加工過程，如烘焙或油炸食物中。但隨著時間過去，美國研究員在2002年發現，人體攝取反式脂肪會增加血液中「壞」的低密度膽固醇（LDL），減少「好」的膽固醇，進而提高心血管疾病風險。

美國FDA要求食品製造商自2006年即須遵照法令，標示罐裝和包裝食品的反式脂肪含量，這項政策世界各國也陸續跟進。但標示反式脂肪含量為0就一定安全嗎？其實依據各國法令限制不同，只要每份食品含量不超過法令規定，都可以標示為0。

因此，FDA建議消費者，查看食品標示時，應同時考量飽和脂肪和反式脂肪的含量，選擇兩者含量最低的產品為佳。另外，食品成分中如有標示部分氫化油，則該產品也會含有少量人工反式脂肪。

除此之外，也應避免以下幾種反式脂肪含量較高的食品：

西餅蛋糕類。

咖啡奶精。

冷凍烘焙食品。

烘培用現成配方，例如：糖霜。

人造奶油。

爆米花。

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