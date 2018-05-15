富邦金控2018年第一季稅後淨利165億元 每股盈餘1.61元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行線上法說會，公佈2018年第一季會計師核閱之財務數字。受惠於富邦人壽投資績效維持穩健，以及台北富邦銀行淨利息收入成長，2018年第一季富邦金控稅後淨利達165億元，較去年同期大幅成長66.5%，每股盈餘1.61元。

富邦金控總資產穩健成長，續創歷史新高，至2018年3月底總資產邁向7兆元大關，達6兆9,687億元，較去年同期成長9.6%，穩居國內第二大金控公司。受惠於特別股發行及獲利貢獻挹注，2018年3月底富邦金控淨值達5,254億元，較去年同期成長20.4%。資產報酬率(ROA)為0.95%，股東權益報酬率(ROE)達12.87%，均較去年同期顯著提升。

富邦金控並已於本月10日公布4月份自結稅後淨利60.11億元，累計今年前4月稅後淨利224.64億元，較去年同期大幅成長85%，每股盈餘(EPS)達2.2元。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控各子公司維持優異的經營績效，同時在亞洲區域佈局的腳步也持續前進。看好韓國退休金市場的成長潛力，今年4月富邦人壽董事會通過參與韓國現代人壽增資案，將提高持股比例至62%，取得該公司控制權，並規劃更名為「富邦現代人壽」。本案待向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定今年下半年完成增資。未來富邦金控亦將持續尋求多元合作機會，朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦人壽業務及投資雙雙穩健成長 保費收入市佔率均居市場前三大

2018年第一季富邦金控旗下主要子公司表現亮眼，富邦人壽在業務及投資雙雙穩健成長，2018年第一季稅後淨利92.9億元。受惠於續年度保費成長10%並佔總保費(TP)貢獻度達66%，總保費(TP)收入達1,413億元，較去年同期成長6%。初年度保費收入達481億元，其中，投資型商品因市場需求提升較去年同期成長率倍增。初年度等價保費(FYPE)達124億元，新契約價值(VNB)達66億元，均較前季成長，總保費(TP)、初年度保費(FYP)、初年度等價保費(FYPE)均位居市場前三大。

富邦人壽投資資產規模穩健成長，2018年3月底總投資資產達3兆4,669億元，較去年同期成長11.2%，總投資收入較去年同期成長21.6%。2018年第一季經常性投資收入穩定成長，避險成本較去年同期改善。避險後投資報酬率3.68%，較去年同期上升，主因資本利得表現良好，外匯損失較去年同期改善。負債成本亦持續改善，且由於新契約銷售組成使本季首年成本較低，損益兩平點下降至2.69%。

台北富邦銀行利息淨收益大幅成長 資產品質維持優異水準

富邦金控副董事長蔡明忠表示，台北富邦銀行2018年第一季稅後淨利49.9億元，年成長15%。利息淨收益較去年同期成長19.2%，佔整體淨收益比例達49%，帶動淨收益較去年同期成長9%，達114億元。受惠於企業放款穩定成長及個人金融放款雙位數成長，放款較去年同期成長6.9%，其中房貸餘額成長11.9%，優於市場平均。

在企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，餘額較去年同期成長14.9%，中小企業授信穩定提升，餘額較去年同期成長8.8%。由於外幣貸款利率上揚、債券投資提升，帶動孳息資產收益率上升，淨利差(NIM)年提升3 bps，達1.06%。台北富邦銀行資產品質維持優異水準，2018年3月底逾放比為0.21%，備抵呆帳覆蓋率達627.57%，皆優於市場平均。

富邦產險連續第37年穩居市場龍頭 富邦證券經紀市佔率顯著提升

富邦產險2018年第一季直接簽單保費達100億元，較去年同期成長7.1%，優於市場成長。市佔率達23.7%，連續第37年穩居產險市場龍頭。2018年第一季稅後淨利13.11億元，較去年同期大幅成長106.8%。由於審慎控制業務品質，自留綜合率為85.5%，優於去年同期。

富邦證券2018年第一季稅後淨利為3.41億元，各項業務維持市場領先地位，經紀市佔率提升至6.04%，居市場前三名。經紀單點市佔率、興櫃交易金額市佔率皆名列市場第一，ETF資產規模、海外ETF資產規模名列市場第二。

富邦華一銀行2018年第一季資產與淨值穩定成長，資產達人民幣693.18億元。由於嚴控貸款利率及放款結構調整，帶動放款收益率提升，淨利差(NIM)年增25 bps達1.69%。同時資產品質維持穩定，逾放比降至1.5%。

富邦人壽2017年底EV 5,243億元 反映在富邦金控每股EV 51.2元

富邦金控今日也公佈2017年底富邦人壽隱含價值（Embedded Value，簡稱EV）為5,243億元，較2016年底的4,636億元成長13.1%。

為充實資本，富邦人壽2017年將未分配盈餘135.37億元轉增資發行新股13.537億股，使得股本較2016年成長19.5%。以富邦人壽股數換算，2017年底富邦人壽每股EV為63.2元，若排除富邦人壽為強化資本之盈餘轉增資影響，每股EV較2016年底成長13.1%。反映在富邦金控每股EV為51.2元，年成長達13.1%。

在精算評估價值(Appraisal Value；簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2017年底的AV為7,762億元，人壽每股AV為93.5元，換算金控每股AV為75.8元。