新北第3屆東南亞語文競賽 新住民親子同台較勁

新北市政府教育局舉辦第3屆東南亞語文競賽，於今(15)日上午於蘆洲區忠義國小舉行競賽暨頒獎典禮，參與校數多達76校、756人。

新北市東南亞語文競賽參加對象為新北市公私立各級學校暨幼兒園學生，競賽組別包含「團體朗讀」、「親子歌謠」及「幼兒園歌謠」，每組並分設越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及緬甸語5語，競賽內容來自新北市歷年自編出版的東南亞語文各類教材，提供學生展現母語學習成果的最佳舞台。

▲呂副市長頒發特優獎項。(照片由新北市政府提供)

新北市呂副市長表示：「透過競賽引發學生學習東南亞語言的興趣及動機，並在日常生活中與家人溝通，讓親子互動更密切，感情更緊密。也期許青年學子成為具跨文化溝通與跨國行動力的優秀人才，立足臺灣，放眼國際，未來在國際舞台上大放異彩。」

今年競賽特別選在國際家庭日舉行，呼應2018年聯合國國際家庭日主題：家庭與包容性社會，除強調父母教育對子女福祉的重要性，也肯定文化多樣性及文化的持續發展，透過東南亞語文競賽強化語言學習及文化傳承之核心價值，達成親子同樂共學的目的。特別是在親子歌謠組中，親子溫馨對唱更拉近彼此距離，在練習的過程中，不僅參賽學生透過歌謠學習東南亞的語言和歌謠，媽媽們也回味起童年，許多家長十分開心有機會可以將自己母國的文化傳承給子女。

新北市透過語文競賽與昂揚文化體驗、企業見習實習、返鄉溯根計畫等系列性規劃，使新住民家庭正視母語傳承的重要性，更於國中小及高中職廣開新住民語文課，打造學生語言優勢，培育學生成為東協及國際人才。

▲呂副市長頒發親子歌謠特優。(照片由新北市政府提供)

▲蘆洲國小參賽師生合影。(照片由新北市政府提供)