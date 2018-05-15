《新經濟移民法》草案 產業社服外籍移工也可拿永居

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）行政院院長賴清德於今日記者會上宣佈推出《新經濟移民法》草案，在不影響本國人就業權利及平均薪資的情況下，引進外國專業白領人才、補充中階技術人力、放寬投資移民及鼓勵海外國民及其後代回臺發展，並對於已取得永居的人才將給予類國民待遇。

其中在台的基層外籍移工，只要符合相關條件，也能獲得永久居留，享受就業保險、勞工退休制度、育兒津貼等待遇。

國發會主委陳美伶在今日記者會上表示, 《新經濟移民法》草案適用4大族群：「外國高階專業人才」、「中階技術人力」、「投資移民」及「海外中華民國國民及子女」。

針對鬆綁外國專業人才工作部分，包括放寬從事工作行職類別限制、免除國家重點產業（如「5+2」產業及數位創新產業等）的雇主資本額及營業額限制，以及針對受僱者資格條件，改採評點制，建立多元僱用條件等，並將放寬高中及國中小外籍學科教師聘僱規定。

由於過去我國法制內沒有延攬外國中階技術人才制度，《新經濟移民法》首度列入此類人才，主要用來「補充」我國人力缺口，不得取代本國勞工，適用對象有3類：在台有工作經驗或技術的僑外生，在台具有技術的基層外籍人員，以及直接引進外國中階技術人力。

僑外生部分針對已取得台灣高中職學歷、僑委會辦理的海青班學生，及新南向國家來台學習的學子，並鬆綁外籍學生來台就讀高中職國別，取消過去只有台灣免簽國家才能來台就讀高中職的規定。

主委陳美伶表示，現行移民法規定，產業外籍勞工或是社服外籍勞工在台服務12至14年後必須離開，而在《新經濟移民法》草案中，產業移工及社服移工若具備適合的技術能力，工作6年以上並擁有相關證照，產業移工月薪達41393元，社服移工月薪達32000元者，將可辦理中階技術人才，享有類國民待遇，包括就業保險、育兒津貼及托育補助。

中階技術人才在台連續居住7年，平均每年住滿183天，即可申請永居，歸化國籍則依照國籍法辦理。

根據統計，目前在台年滿6年的產業及社服移工人數約有10萬人左右。

陳美伶強調，這個制度中有2個配套要件，「薪資門檻」及「總量管制」，依照不同產業需求提出人數配額，僱主需公告一段時間，確定國內徵聘不到相關人士才能引進中階外籍人力，不會影響國人就業機會也不會拉低就業薪資水準。

《新經濟移民法》最快6月完成研擬及預告，草案將在下個會期送至立法院審議。