腸病毒急門診人次近7千人 連4週上升

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署統計，國內上週（5月6日至5月12日）腸病毒健保門急診就診人次共6,738，較前一週上升12.8%；近四週呈上升趨勢，檢出型別以克沙奇A型為多。疾病管制署指出，腸病毒本身並不可怕，但為避免幼兒因腸病毒感染併發重症，家長應有「預防勝於治療」的觀念。

疾管署表示，無論成人、小孩都有感染腸病毒的風險，一般人感染後多為無症狀或僅有輕微感冒症狀，因此容易忽略它，但腸病毒在發病前幾天就具傳染性，發病後一週內傳染力最強，嬰幼兒往往在不知不覺中遭受感染。

疾管署提醒，民眾平時就要養成良好的衛生習慣，常以肥皂正確勤洗手、做好咳嗽禮節、定期以漂白水清潔消毒環境及器物等；另成人外出或工作返家後，應先更衣再摟抱幼兒，孕婦、新生兒及幼童盡量避免與病患接觸，降低病毒傳播的機會。

目前腸病毒治療尚無特效藥，大多數患者感染後雖會自行痊癒，但5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，是併發重症的高危險族群。提醒民眾如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。