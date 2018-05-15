吃綠竹筍正當季！專家分享挑選秘訣

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會桃園區農業改良場今（15）日表示，綠竹荀是台灣夏令最當季的農產品，自本月中旬開始採收到6月是最美味的季節，也幾乎沒有苦味，民眾買回家只要簡單料理就可以很好吃。

桃園區農業改良場表示，綠竹筍與其他竹筍不同之處在於其出土時會先向下，然後再向上生長，使得筍身會彎曲成牛角形，基部寬大、筍肉肥厚，選購時應挑選重量大約在300-400公克為最好，或是下過雨的隔天或是早上至市集挑選清晨剛採收的綠竹筍的口感為最佳。

▲竹筍炒肉絲

桃園區農業改良場說，綠竹筍通常於5月中旬開始生產，6月產量最多、最好吃，到8月竹筍產量開始變少，9月則因溫度降低產量縮減。民眾在選購時，只要掌握五個口訣分別是「白」、「彎」、「短」、「肥」、「像牛角」，用手掂有沈重感，就可以買到好吃的綠竹荀。

另外筍殼上籜葉，也就是最上方的部分，開張程度也是選購上的參考依據。組織愈老化的竹筍其籜葉愈開張，相反的籜葉愈緊密者則愈柔嫩。最後以手觸摸竹筍底部，如果柔滑細緻且有彈性，就是鮮採嫩筍，品質佳的方式。

▲涼荀。

一般而言，竹筍一旦冒出地面、受到陽光照射，便會產生「紫杉氰醣苷」（Taxiphyllin），即苦味來源，所以身形長而直或筍殼帶有綠色，吃起來易有苦味，因此建議採購綠竹筍應在早上至市集選購，並在買回家後立即帶殼煮熟冷藏保存最好，也就是殺菁處理。

桃園區農業改良場表示，如果有時真的沒時間先煮熟，建議可先把綠竹筍底部較老的地方削掉一點，塗上少許鹽巴，用濕餐巾紙將底部包起來，用保鮮膜包好放進冰箱冷藏保存，這樣可以幫助竹筍保持水分，但還是要儘早在3天以內料理食用。

▲竹筍排骨湯。

桃園區農業改良場補充，綠竹筍含有纖維素、低澱粉，又含有多種維生素、氨基酸及鈣、磷、鉀、鐵等微量元素，是一種特殊的健康食材。其富含膳食纖維，能幫助消化，刺激腸胃蠕動，協助排便順暢。雖然吃綠竹筍有許多好處，但是性寒，因此，腸胃功能不佳或是脾胃虛寒者，需斟酌食用，且因其鉀含量較高，所以腎功能不佳者，建議少食。