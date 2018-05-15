【全球首例】紐西蘭女總理　將請6週產假

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）紐西蘭女總理艾爾登臨盆在即，她昨(14)日預先公布生產後請6週產假期間的治國計畫。當記者問到，成為全球頭一位請產假的民選領袖有何感想時，艾爾登回答說，「等我生完再問我」。

綜合外電報導，37歲的艾爾登（Jacinda Ardern）說，她將盡量工作到接近預產期也就是6月17日，再將政務交給副總理皮特斯（Winston Peters）。

代理總理皮特斯將監督政府的日常運作，但艾爾登說，遇到重大議題，皮特斯會與她商討。

艾爾登告訴記者：「我仍會收到內閣文件，所以我想未來將是雙向對話。我有時可能會致電代理總理，他有時也會打電話給我。」

艾爾登帶領的中間偏左政黨，是在去年底贏得大選。她將成為首位在任內產子的紐西蘭總理，以及全球第2位在任期內產子的領袖。

巴基斯坦已故女總理碧娜芝布托（Benazir Bhutto），1990年在任內產下第2個孩子，產後幾乎立刻就上班。

艾爾登說，她與皮特斯的權力分工安排，就與她平時因公出國訪問時的安排沒有兩樣，「只是時間稍微長一些」。

懷孕期間，艾爾登依然活力十足，行程滿檔(如下圖，翻攝臉書)。上個月她還曾和另一半蓋佛德( Clarke Gayford）一起訪問英國。