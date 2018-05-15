剛果伊波拉疫情再起 旅遊警戒提升至二級

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）剛果民主共和國西北部地區近期爆發伊波拉病毒感染疫情，疾病管制署宣布即日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert），呼籲民眾盡量不要前往該國，如果一定得去避免接觸或食用野生動物，並注意個人衛生。

疾管署指出，該國疫情發生於西北部赤道省一處鄰近比科羅（Bikoro）之偏遠地區，4月4日至5月13日共累計39例，包括2例確診、25例極可能、12例疑似病例；其中19人死亡，含3名醫護人員。

另外，該國東北部伊圖里省3、4月間有120例不明原因死亡病例，尚待調查。由於疫情發生地點鄰近剛果河，連結剛果共和國及中非共和國兩國首都，WHO評估區域傳播風險為中等。

伊波拉病毒可透過中間宿主，如受感染的猴、猿、蝙蝠等野生動物傳染給人，或藉由人類直接接觸患者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液造成感染。

潛伏期2至21天，病人於潛伏期間不具傳染力，出現症狀後才具傳染力。初期症狀有突然高燒、嚴重倦怠、肌肉、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭，死亡率可高達九成；目前尚無已核可上市之疫苗可供預防。

疾管署呼籲民眾應遵守「二不一要」：不要前往疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後21天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。