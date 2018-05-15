穆斯林齋戒月今天開始！ 9件你不得不知的事

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2018年穆斯林齋戒月（Ramadan）從今（15）日開始，將持續30天，並於6月15至17日3天舉行開齋節（Eid Al-Fitr）。印尼2.6億人口中85%是穆斯林信徒，而在臺印尼籍移工約有26萬人，其中多數為照護業與製造業勞工，臺中市政府呼籲僱主尊重移工文化信仰，在齋戒月期間與移工協商給與適度休息。

臺中市勞工局長黃荷婷呼籲雇主尊重並理解不同的宗教信仰文化，以正面態度看待，移工齋戒期間也請多包容，包括不強迫飲食，與移工協商給予適度調整作息，讓其可以安心做禮拜。

齋戒月是穆斯林信眾年度盛事，全球有16億穆斯林信眾，為世界三大宗教之一，這意味著5個人之中就有一個穆斯林，以下關於齋戒月9件小知識報你知：

1. 齋戒月（Ramadan）是伊斯蘭曆法第9個月，在這個月裡穆斯林信眾從日出到日落之間不可進食，今年的齋戒月從5月15日開始，並於6月14日星期六結束。

2. 孕婦、旅人、老人、病人、餵母乳的母親、月經期女性及幼童可以不用守齋。

3. 齋戒月裡白天信眾不可抽煙、禁飲酒、禁說謊、禁食，戒親密行為，也禁止一切紛爭與戰爭。

4. 若齋戒月裡因特殊原因無法禁食，可以隔日重來，最晚必須齋月結束後一個月內完成。

5. 「齋戒」是伊斯蘭教義裡「五功」之一，包含唸、禮、齋、課、朝。分別是念清真言、一日祈禱5次、在齋戒月，從日出到日落間禁食、慈善捐贈及一生至少到麥加朝拜一次。

而有生之年裡完成五功者，可在其名前冠以「哈只」表明身份，意為「朝覲者」

6. 在一些穆斯林國家，齋戒月裡白天在公共場合進食可能導致處罰。

7. 齋戒月的用意在於反省、重生並回歸純淨，透過齋戒月重新省思個人與神之間的關係，對需要幫助的窮人與有需要的人感到同情，自願行善，並多讀古蘭經。

8. 禁食期間信徒仍然照常工作，直到日落行完晚禱才會進食。

9.在30天的封齋結束後隔天便是「開齋節（Eid al-Fitr）」，連續進行三天，信徒與朋友家人聚集一起吃大餐。

開齋節受重視的程度相當於華人的過年。如果你遇到了穆斯林的朋友，在開齋節這幾日，別忘了祝福他們一聲「Eid Mubarak（開齋節愉快！）」​

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移工們聚集台北車站大廳（中央社圖片）