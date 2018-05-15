(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普將美國駐以色列大使館，自第二大城特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷的決定，引起以色列和巴勒斯坦激烈衝突。在邊境，以色列軍隊殺害多名巴勒斯坦抗議者，導致國際輿論批評，土耳其和南非，甚至以召回大使的形式，表達嚴重抗議。

《法新社》報導，以色利軍隊目前在邊境地區，已殺害58名抗議大使館遷移的巴勒斯坦人，並讓2400人受傷。對此以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，軍隊一切行爲，都是爲了防止恐怖分子進犯邊境，因此於法有據，毫無問題。聯合國方面，安理會應科威特要求，將在當地時間今（15）日，召開會議討論以巴衝突。

土耳其和南非，則是搶先做出下一步動作。根據報導，南非總統府發表聲明，表示遭殺害之巴勒斯坦民衆，當時只是僅在進行和平示威，並譴責以色列軍隊的開火行爲。

土耳其的言論，則是更加強硬。總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示，以色列行爲根本是「國家恐怖主義」（le terrorisme d’Etat）下進行的屠殺。土耳其外交部則表示，川普遷移大使館的決定，恐會導致以色列軍隊，持續性的屠殺行爲。

抗議以色列軍隊殺害平民 南非土耳其召回大使

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