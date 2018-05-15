日本歌后安室奈美惠的歌姬人生

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合報導) 每個人都應該在自己人生中有一個代表作。日本歌壇天后天后安室奈美惠去年宣布將在自己出道26週年(2018年日9月16日)正式引退，為自己的歌姬人生畫下完美句點。我們一起來回顧天后出道快滿26年的心路歷程。

安室奈美惠1992年出道，先是以舞蹈組合「Super Monkey's」的成員出道。不過之後她加入小室家族單飛發行個人唱片《Can you Celebrate?》。她的名字也從那時候開始慢慢被大家記住，逐漸為她日本歌后的地位紮穩腳步。

到1997年，20歲的安室奈美惠與大她15歲的「TRF」樂團舞者山姆奉子閃婚，驚動了所有人。而她在1998年生下兒子溫大。1999年3月17日，安室正準備新曲籌備復出時，安室的母親惠美子卻慘遭蓄意殺害而慘死，享年48歲。安室奈美惠在當日上午被迫取消所有行程，趕緊搭飛機回沖繩奔喪。

日本媒體報導指出，安室奈美惠的媽媽惠美子在沖繩縣大宜味村過馬路時，遭小叔開車衝撞，小叔也用持鐮刀狀的凶器攻擊惠美子。母親被送到醫院後宣告不治。案發4小時後，行兇的小叔被發現在山上喝農藥自殺身亡，因此殺人動機仍是未知數，只留下安室生命中不可承受的痛。雖然喪母讓安室很悲痛，但是她在5日後，透過傳真發表聲明告訴大家，自己將會繼續努力完成自己的工作，因為逝世的母親一定也希望她能儘快走出悲傷，回到自己的工作崗位上。

她在2000年演唱九州-沖繩八國集團首腦會議(G8 Summit)的主題曲《Never End》。

因為安室當時是奉子成婚，自己的價值觀與老公有分歧。因此結婚五年之後，兩人便對外宣布離婚消息。離婚後，兒子的撫養權屬於男方。不過在2005年，安室成功取回兒子的撫養權。安室雖然在事業上得得意但感情路上幾番波折，戀情都無疾而終；她也曾險淪小三，因此逐漸對婚姻持著高度不信任。

但對於兒子的寵愛大家眾所周知，因此不論自己的通告再多、再忙碌，安室都會堅守自己定下的四大育兒經：

一，每天下午六點後和週末絕對不安排工作

二，每天早上六點起床準備便當

三，盡可能親自接送兒子溫大上課

四，倘若因工作無法長時間待在日本，不會安排旅遊的行程

安室奈美惠華麗的歌姬人生背後，包含很多人無法體會的痛。她在自己歌手生涯巔峰時無法和自己的母親分享，而母親突如其來的意外也成為她心中永遠的痛。

安室選擇在40歲生日那天封麥告別歌壇，重啓自己的人生，讓歌迷都非常震驚。而為了向日本歌壇天后表達謝意，專飛沖繩的日本越洋航空JTA將在今年夏季推出一架以安室奈美惠為主題的「Namie Amuro Jet」彩繪機。此彩繪機只限今年的日本國內線。

永不服輸的倔強，她將會華麗的為自己的歌姬人生畫下完美的句點。

她不是誰，她就是安室奈美惠。

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