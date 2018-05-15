美多肉植物亞洲新寵　越洋也要盜採

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）三名韓國籍與中國籍男子，日前在美國加州試圖寄送逾1300個裝有多肉植物的包裹到太平洋的另一邊，而遭到逮補，因另犯其他罪行，預計在美國時間16日開庭審理。

《法新社》（AFP）報導，一名在郵局等待叫號的女子看著排在她前面的客戶，寄送數個包裏到中國，此舉不僅引起她的注意，更令她擔憂的是內容物是否為非法走私的保育物種，於是通報有關單位查驗，郵包內裝有多肉植物法瑞諾莎（Dudleya farinosa）。

加州環境保護局隊長Patrick Foy表示，這些走私販搭乘飛機到美國只為了盜採植物，並將它們寄到韓國、中國或是日本。這些人將植物從地上拔起後再以翻倍的價格轉賣出去。

Foy隊長接著說，去(2017)年已有上千株多肉植物被人盜採後裝箱郵寄國外。這些走私販似乎是看準了人煙稀少的地方，並在不被其他人撞見的情況下，停車徒步綿延數公尺進行非法盜採。

當地政府擔憂，若以這樣的速度採栽多肉植物的話，「這些生長在岩壁的物種將被列入受威脅物種名單裡。對於環境風險而言，這是不容妥協的。」這種植物不僅外表形同蓮座而被受喜愛，就算將它種到花盆裡仍可以存活數年，因此與其同物種的多肉植物也面臨相同的威脅。Foy隊長說，實在不懂牠到底有多特殊，只要到苗圃就可以購買「合法」的且漂亮的多肉植物，而且只需幾美元。

Dudleya farinosa （照片來源：維基百科）