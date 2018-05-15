4.5人中1人死於高血壓 近3成民眾不知自身有高血壓

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）5月17日為世界高血壓日，高血壓是全球性的健康議題，也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子；依據105年衛生福利部死因統計資料顯示，每4.5人死亡中就有1人是死於高血壓直接相關的三種死因，嚴重威脅國人健康。

因高血壓患者多數無不適症狀，透過「量血壓」才能清楚掌握血壓狀況，世界高血壓聯盟連續六年將5月17日世界高血壓日主題訂為「Know Your Numbers」（了解你的血壓），呼籲世界各國政府重視測量血壓的重要性，加強民眾對血壓的自我管理。

血壓是指血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力，受年齡、運動、肥胖抽菸等因素影響。由於血壓升高多數人沒有明顯症狀，容易被忽視，故有沉默殺手之稱。我國邁入中年後 40歲以上盛行率高達37.5%，值得注意的是高血壓自知率不到8成，近3成的人不知道高血壓已悄悄上身。

國民健康署為提升民眾對血壓量測的重視及便利性，整合了包括縣市衛生局(所)、中華民國藥師公會全國聯合會、千禧之愛健康基金會等約4,300餘家血壓量測服務資源，建置全國社區血壓測量網絡地圖(連結網址：https://goo.gl/q1fX9V)，讓民眾可以就近在血壓站或社區藥局量血壓，還有社區藥師提供血壓諮詢服務，協助民眾做好血壓管理。