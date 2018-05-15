日媒：2020東京奧運開幕門票最高擬定價格—28.8萬日圓

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 據日本媒體The Japan Times報導指出，日本東京將於四年一度的奧運以及殘奧會，而開幕式的門票的價格最高為28.8萬日圓(約台幣7萬8千元)。

賽事方面田徑比賽門票最高為台幣2萬9千元(10.8萬日元)。殘奧會方面，開幕式門票最高為台幣3萬9千元(14.41萬日元)，競賽項目中田徑和游泳票價最高為約台幣1700元(6500日元)。

報導提及，2020東京奧運開幕式門票的最高票價與2012年倫敦奧運會幾乎持平，而殘奧會開幕式以及比賽項目的定價都高於2012倫敦奧運以及2016年里約奧運時最高票價。日本媒體也說到，日本東京奧運委員會這次除了要通過低價門票吸引觀眾外，更希望透過高票價座位來提高殘疾人體育的價值。

他們也補充說到奧運會和殘奧會比賽項目的門票預計分別從2000日元和1000日元起跳。除了普通門票之外，東京奧運委員為也提到將設定多個價位確保大家有更多觀賽機會。因此在普通門票之餘，他們也有考慮設定特殊票，包括小學生票1000至2020日元以及家庭票每組3至4張、人均1600至6100日元，以及輪椅觀眾與同伴的套票。他們力爭票價方案在今年7月召開的國際奧委會（IOC）理事會上通過。公眾可以從明年夏天開始查詢售票方式。