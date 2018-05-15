美大使館遷耶路薩冷引衝突  以色列朝巴人開火55死2700傷 

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美駐以色列大使館遷至耶路撒冷，撕裂歷史傷疤，激化以巴衝突，發動抗議已六周的巴勒斯坦人14日放大抗議聲量，卻慘遭以色列開槍攻擊，外媒報導，已知巴勒斯坦人55死逾2700傷。

川普去年12月6日宣布承認耶路撒冷為以色列首都，美國駐以色列大使館在台灣時間14日晚間9點從以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）正式遷至耶路撒冷，川普派出美高階官員團及女兒伊凡卡出席觀禮。同一時間有4萬巴人在加薩走廊邊界13處集結抗議遷館。

BBC報導，不少巴人朝以色列軍方陣守區域丟擲石塊及爆裂品，以色列軍方則回敬催淚瓦斯，甚至是不斷朝抗議群眾開火，導致巴勒斯坦人55死逾2700傷。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為開火行為辯解，指哈瑪斯恐怖主義行動威脅要摧毀以色列，聲稱每個國家都有權保衛自己的邊界，拒為過度防衛行為道歉。

以色列軍方補充，他們是朝「有恐怖主義行為的人開槍，不是抗議群眾」，「只對抗議群眾噴灑催淚瓦斯」。

耶路撒冷是伊斯蘭教、猶太教、基督教的宗教聖地，以巴雙方都宣稱擁有主權，1948年5月以色列獲國際支持復國，但卻是巴勒斯坦人惡夢開始，70年來陸續以「行使自衛權」藉口發動軍事行動，將巴勒斯坦人從加薩走廊驅逐，並掌控整個耶路撒冷，受到國際社會非議。以色列雖然從總統府、總理府、國會到最高法院都在耶路撒冷，但國際社會一直不承認以色列對耶路撒冷的主權，各國駐以色列大使館都設在65公里外的特拉維夫，美國先前亦是如此，但川普打破慣例，去年12月6日宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並主導大使館遷館。