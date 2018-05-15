開南商工訓練學苑  一技之長翻轉移工人生 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為助在臺移工回國後有一技之長可謀生，不必再出國到處打工，台北市開南商工與台灣外籍工作者發展協會合作開辦「移工翻轉學苑」，首期課程結業後廣受好評。本次以台灣冰品飲料及牛肉麵為主題再度開設專班，期望藉由課程提升移工專業，達到推廣台灣美食及專業技職教育目的。

根據統計，台灣外籍移工人數突破68萬，大部分來自印尼、菲律賓、越南及泰國等新南向國家，平均3-5年就得返國，許多移工會利用在台辛苦存下的錢回國創業做生意。印尼、菲律賓等國駐台辦事處也在台灣積極透過教育培訓移工提升能力，回國後也可因應母國經濟的發展需要進行微型創業。

台灣外籍工作者發展協會自2017年9月與印尼駐台辦事處及台北市開南商工合作，陸續利用週日培訓移工學習牛肉麵、冰飲、烘焙、中文及電子商務等課程，滿足移工的學習需求、為將來回國預做準備，成效良好，受到許多外籍移工的熱烈肯定，今年再度舉辦。吸引60多位印尼、菲律賓籍越南移工參加，上課內容包括台灣特色珍珠奶茶及清真牛肉麵。

許多學員在老師專業的指導下，從小菜製作開始學習，在台多年的他們說得一口流利中文，溝通無障礙，回國後能藉著語言與技能做生意，不必出國到處打工。

台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希表示，今年上半年新開台灣清真牛肉麵專班及冰飲、中文等培訓，吸引台灣欲發展東南亞市場卻苦無當地生力軍的企業上門詢問，希望在這些課程中找到具有上進心、積極學習又懂中文的移工，未來結合為企業在東南亞發展的在地員工。

學員試做珍珠奶茶（翻攝自台灣外籍工作者發展協會臉書）

專心學習製作牛肉麵的學員（翻攝自台灣外籍工作者發展協會臉書）

專心學習製作牛肉麵的學員（翻攝自台灣外籍工作者發展協會臉書）

由學員製作，香味四溢的清真牛肉麵（翻攝自台灣外籍工作者發展協會臉書）