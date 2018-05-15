你不知道的「英國王室哈利王子婚禮」的事

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 綜合外電報導) 本週末(19日)將迎來這週末英國王室第六順位繼承人哈利王子和未婚妻梅根馬克爾的婚禮。

不過根據英國民調機構Yougov報導指出，有三分之二的英國民眾並不是非常關注這場婚禮民調結果顯示，有百分之六十六的受訪者對英國王室這週末的婚禮不感興趣，會與往常一場度過他們的週末，並不會因為婚禮而有特別的計畫。

這場婚禮將在溫莎堡(Windsor Castle)教堂舉行，預計將吸引5000多名媒體人員和約10萬名遠道而來的貴賓。此外，超過一半的受訪者認為英國王室也在負擔這次大婚的費用之外，也應該支付警方維安費用。

英國白金漢宮也在12日也公布了女王伊莉莎白二世的同意書，允許王室第六順位繼承人哈利王子，與梅根馬克爾在5月19日舉行婚禮。

此外，梅根馬克爾在19日說出「我願意」之後，必須遵守的10大約定你知道嗎？

根據澳大利亞廣播公司指出，王子妃必須遵守下列規定：

1. 不能穿低領衣，還要穿絲襪。

這是因為王室服裝相當保守，領口要高，裙襬要長。因此英國王室只能在休閒日穿牛仔褲，像是遛狗，而且褲子絕對不能破洞。

2. 不能用社群媒體

準王子妃梅根馬克爾未來將加入哈利王子、威廉王子和凱特王妃系列，社群媒體平台一併由「肯辛頓王室」(KensingtonRoyal) 帳號管理。

3. 不能自拍或簽名

梅根過去常自拍並分享在社群軟體和個人生活網誌「The Tig」，不過據了解目前她的社群媒體帳號皆已關閉。此外，英國王室成員皆不能幫粉絲簽名，以免慘遭盜用。

4. 不得競選公職

王室不得干政。根據白金漢宮官網，女王必須對政治事務嚴守中立，因此其他王室成員也該遵守。

5. 不能參加演出

梅根在婚前最知名的作品是在美國影集「無照律師」(Suits)擔綱演出律師助理瑞秋‧詹恩(Rachel Zane)。不過對於無法再又作品產出，梅根表示：「我不覺得變成王室成員要放棄任何事情，這反而覺得這是種改變。」

6. 不能有其他作品

梅根已關閉個人生活網誌「The Tig」以及其他社群媒體平台帳號。

7. 外出旅行必帶黑色套裝

這是要確保王室成員參加重要人士的喪禮時可以莊重體面。這項規定是因為喬治六世過世時，當時的伊麗莎白公主和菲利普王子在肯亞無合適的衣著，因此為了確保突發事件發生，王室成員即使在旅行時也必須攜帶黑色套裝。

8. 不准公開曬恩愛

這是女王所訂下的規矩。因為女王認為王室成員必須公私分明，而在公共場合就是在工作，牽手或展現親密是大忌也會顯得非常不專業。

9. 不能吃甲殼類

據了解，甲殼類食物有食物中毒的風險。因此王室成員皆得避免使食用；此外王室成員也會避免吃生肉以及過於辛辣的食物。英國王室在出國時也只能喝瓶裝水。

10. 走在劍橋公爵和劍橋公爵夫人後面

王室成員在出席公共場合走路時，必須依照王室繼承順位。哈利王子是王室第六順位繼承人，因此排在威廉王子和凱特王妃之後。

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