家鄉歌謠+美食   均一實驗中學師生讓外籍漁工好感動

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺東縣服務站及專勤隊為助學子認識新南向文化，5月11日帶領臺東縣私立均一實驗中學師生到富岡漁港進行文化體驗。師生登上漁船體驗外籍漁工們的工作環境，並辦理教授中文及美食交流等等「文化認肯」活動，參加的師生都表示這次活動相當有意義，未來將用實際行動關懷周遭移工朋友。

根據報導，台東富岡、新港漁港有將近400位外籍漁工，這些漁工們隻身一人在異鄉，難免感到孤單，臺東縣移民署特別與均一實驗中學規劃一系列「文化認肯」活動。學生們在活動開始前一個月開始向校內印尼語通譯老師請教印尼菜餚做法，苦練一個月，當天29位參訪學生帶著手作印尼料理到富岡漁工探視外籍漁工。

外籍漁工嘗到久違的家鄉菜，感動的不能自己，學生們拿出吉他開始哼唱印尼歌謠，語言雖生澀，在外籍漁工們的鼓勵下，大家一起合唱，場面溫馨。

印尼籍漁工阿力用靦腆地透過通譯表示：「很感動，因為有你們的關心，我們雖然辛苦，卻不孤單。」

均一實驗中學的林同學也表示：透過移民署與學校協助，體會外籍移工們在台灣打拼的辛勞，將來會以行動關懷周遭移工朋友，希望大家能放下偏見，成為朋友。

台東縣服務站張玉龍主任表示，希望藉由舉辦類似文化交流活動，提升台東民眾對外籍移工的關注，進而接受他們成為台東的一份子，也讓外籍漁工們感受台灣友善移民環境。

富岡漁工外籍漁工嘗到久違的家鄉料理，開心地與移民署及均一實驗中學師生合照（移民署提供）