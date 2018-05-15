中寮邊境非法走私紅熊貓   3死3安置寮避難所

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）一台來自中國的貨車載滿了箱子，在經過寮國邊境的查哨站時，被海關查獲擠在箱子中的六隻紅熊貓，這幾隻被國際自然保護聯盟組織（International Union for Conservation of Nature, 簡稱IUCN）列為瀕危的野生動物已送往寮國的動物避難所，可惜其中三隻因不耐長途旅程而相繼死亡。

《法新社》（AFP）報導，脫水又飢餓的六隻紅熊貓（Ailurus fulgen）又叫小貓熊，被找到時身體狀況已不佳，在緊急送往寮國「Free the Bears」安置後，其中三隻相繼死亡。倖存的三隻有二隻以中國明星的英文名字命名，分別為Jackie Chan（成龍）、Bruce Lee（李小龍），還有一隻則由捐贈者命名為Paix（和平）。

Free the Bears 的 Sengaloun Vongsay說，牠們味口不錯也顯的較輕鬆了。未來將視情況決定牠們的去處。

綜合媒體報導，這隻紅熊貓因其外型與討喜的紅褐色毛髮是黑市的寵物明星。這是首次在寮國查獲保育類動物的走私，因該國的地理位置關係，除了鄰近中國、還有泰國、越南與柬埔寨，走私販子常利用該路線非法運送保育類動物。

紅熊貓原產於喜馬拉雅山脈東部和中國的西南地區，野外成年生存數量預估不足1萬隻，在2004年被國際自然保護聯盟從易危改列為瀕危物種。這隻保育類動物如今不僅要面對來自非法盜獵的威脅，還有牠們位於尼泊爾、不丹、印度、中國與緬甸的棲息地的縮減。