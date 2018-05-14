「499之亂」員工過勞　中華電信與子公司挨罰

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中華電信等業者近日推出母親節促銷方案，各門市大排長龍，網友戲稱「499之亂」。台北市勞動局今（14）日表示，業者已造成勞工超時過勞，開罰中華電信、宏華各100萬元。



勞動局長賴香伶，下午透過新聞稿指出，中華電信等業者推出的方案不限行政區域，全台各門市人員恐超時工作，影響勞工人數，範圍相當大。抽查發現多名員工在上午11時上班，翌日凌晨4時至6時才下班，對勞工身心健康影響甚鉅。



勞動局11日派員勞檢中華電信與負責門市營業的宏華公司，發現5月出勤紀錄中，有多名員工的工時超過12小時，違反勞動基準法第32條第2項規定，依事業單位違法事證、影響人數及未有效改善等情事，各開出最高100萬元罰鍰處分。



賴香伶指出，相關業者先前未能評估服務方案對員工的壓力，也未能補充或調配人力，及擬定預防措施，顯有應注意而未注意的重大過失，北市勞動局之後不排除再次複查。

此外新北市府勞動檢查處長胡華泰今(14）日晚上表示，勞檢處今再度前往中華電信直營中心勞檢，查獲宏華國際勞工嚴重超時，且輪班制休息時間不夠，漏夜開會已決議開罰新台幣100萬元。



中央社引述胡華泰說，今天勞檢3家中華電信的直營中心，包括板橋、樂華夜市及新莊直營中心。查獲中華電信子公司的宏華國際的勞工，單日出勤超過12小時，甚至有高達16小時。



新北勞檢還發現宏華公司沒有給輪班勞工，至少11小時的休息時間，違反新修勞基法第34條的規定。新北勞檢處晚間新聞稿表示，將依所查獲的宏華在新北市違規工作場所數量、超時勞工人數、事業單位規模及違規次數，從重處罰。



胡華泰說，中華電信至少有3成股權屬於政府，宏華公司又是中華電信的子公司，應遵守勞基法所規範的最低勞動條件，宏華違法事證明確，將蒐集更多資料後，近日開出罰單。