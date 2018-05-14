台北富邦銀行深耕新莊新設第3家分行！「北新莊分行」5/14歡慶全新開幕

因應全台區域經濟發展與金融服務需求差異，台北富邦銀行積極調整分行據點，將金融服務延伸至新興社區。看好新北市新莊副都心的未來發展潛力，北富銀於當地主要幹道中華路新設新莊區第三家分行「北新莊分行」，以新一代數位分行，提供當地民眾優質、在地化的金融服務。歡慶北新莊分行全新開幕，6/30前至分行辦理指定交易，可獲得限量財神好禮或富邦悍將獨家加碼禮，還有美元/歐元換匯優惠匯率、基金申購手續費折扣等優惠！

北新莊分行位處當地的住宅與商辦區。除了緊鄰主要幹道中華路，沿線有密集的住宅聚落，周邊有多棟新建的豪宅大樓，近年隨著外縣市移入的新住民日益增加，推升了金融服務的需求；此外，該分行鄰近新北產業園區，附近亦有行政院成立的聯合辦公大樓，來往的辦公、通勤族眾多。北富銀表示，此區域為新北市的重點重劃區，持續投入資源進行建設，未來生活機能可望更完備，因此設立新分行深耕社區，透過多元的管道提供在地化金融服務，與社區共享共榮。

台北富邦銀行北新莊分行設立「數位服務專區」， 提供客戶線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、 申辦信用卡或貸款等，省下等待時間。(照片由台北富邦提供)

為了落實在地深耕，北新莊分行規劃與周邊大樓管委會合作，依每個社區居民的需求舉辦投資講座，提供專業的理財資訊與金融趨勢，此外，亦籌辦多場健康養生、生活品味等生活講座，促進與社區居民的互動。而針對新莊地區的中小企業客戶，分行特別設有企業融資服務專員，為客戶量身打造理財規劃，並提供房貸與信貸諮詢，以專業的客製化服務深耕在地企業。

在硬體部分，新設的北新莊分行，除了寬敞的營業大廳外，另設有「數位服務專區」，提供全方位的自助式金融服務，讓客戶不需臨櫃申辦，可運用專區的智慧手機、平板電腦，線上辦理新台幣轉帳/匯款/定存、換匯、申辦信用卡或貸款等，省下等待的時間；客戶亦可運用富邦行動銀行App或網路銀行，設定各類訊息通知，包括投資到達滿足/停損點、匯率到價、基金淨值或海外ETF/股票到價等，皆可即時收到通知，一手掌握財富的增長現況。

歡慶北新莊分行全新開幕，即日起至6/30，至分行新開戶可獲得限量財神鑰匙圈(限量100份)，若於活動期間，符合全新個人理財會員或白金/私人銀行理財會員資格，有機會獲得限量財神存錢筒乙個，並加碼送限量富邦悍將棒球、棒球票好禮；此外，還有指定交易好康送，包括臨櫃交易享美元/歐元換匯匯率優惠、基金申購手續費3折、房貸/信貸商品優惠貸款利率等，歡迎新莊地區的民眾多加利用！

歡慶台北富邦銀行北新莊分行全新開幕，6/30前符合全新 個人理財會員資格，可獲得限量財神存錢筒與富邦悍將棒球好禮。(照片由台北富邦提供)