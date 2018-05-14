越南新住民陳氏花助人10年  善舉成在台移工明燈

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）越南籍新住民陳氏花來台13年，長期幫助在台移工，不僅租下透天厝收留他們，提供三餐與照護，有時更協助募捐喪葬費或旅費。陳氏花的善舉也激勵其他在台新住民，加入幫助外籍移工行列，受惠人數達上千人。

根據報導，為人豪爽的陳氏花，13年前來台，與丈夫定居桃園大園，起初因不忍而收留一位從僱主處逃逸的越南同鄉，收留期間了解到移工們在異鄉的辛苦，在丈夫支持下開始幫助需要的移工。移工們各有故事，不論是躲避警方追捕而墜樓、傷病、甚至是被僱主虐待而逃逸的，她都大方接納，不僅租下透天厝安置，提供三餐及生活費，甚至與其他移工一起照料生病的人，幫忙洗頭或如廁。

陳氏花表示，每月收留移工人數最多20幾人，近3年收容人數不斷增加，每月5、6萬台幣的支出並不輕鬆，但陳氏花甘之如飴，她婉拒移工送來的感謝紅包，她說「只要移工們平安回家就好。」

敬鵬大火時，上百位移工為了逃離火場，在宿舍之衣物及物品，來不及攜帶出來，陳氏花便與移民署桃園市服務站主任林萬益攜帶物資，包含衣服、食物、飲料及泡麵到安置所慰問，並發給每位移工零用金方便購買日用品，協助該廠移工度過災後生活的不便。許多受過陳氏花幫助的移工們無不感動萬分，身處異鄉受到家鄉人的幫助，將陳氏花視為再生父母。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，陳氏花為移工付出的努力令人敬佩，移民署未來將盡力提供協助。