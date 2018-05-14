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越南新住民陳氏花助人10年  善舉成在台移工明燈

她不僅租下透天厝收留移工，提供三餐與照護，有時更協助募捐喪葬費或旅費，受惠人數達上千人。

By 藝文組,台灣英文新聞－編輯
2018/05/14 17:40

陳氏花與移民署桃園市服務站主任林萬益攜帶物資探視敬鵬大火移工（右四）（圖片：移民署提供）

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）越南籍新住民陳氏花來台13年，長期幫助在台移工，不僅租下透天厝收留他們，提供三餐與照護，有時更協助募捐喪葬費或旅費。陳氏花的善舉也激勵其他在台新住民，加入幫助外籍移工行列，受惠人數達上千人。

根據報導，為人豪爽的陳氏花，13年前來台，與丈夫定居桃園大園，起初因不忍而收留一位從僱主處逃逸的越南同鄉，收留期間了解到移工們在異鄉的辛苦，在丈夫支持下開始幫助需要的移工。移工們各有故事，不論是躲避警方追捕而墜樓、傷病、甚至是被僱主虐待而逃逸的，她都大方接納，不僅租下透天厝安置，提供三餐及生活費，甚至與其他移工一起照料生病的人，幫忙洗頭或如廁。

陳氏花表示，每月收留移工人數最多20幾人，近3年收容人數不斷增加，每月5、6萬台幣的支出並不輕鬆，但陳氏花甘之如飴，她婉拒移工送來的感謝紅包，她說「只要移工們平安回家就好。」

敬鵬大火時，上百位移工為了逃離火場，在宿舍之衣物及物品，來不及攜帶出來，陳氏花便與移民署桃園市服務站主任林萬益攜帶物資，包含衣服、食物、飲料及泡麵到安置所慰問，並發給每位移工零用金方便購買日用品，協助該廠移工度過災後生活的不便。許多受過陳氏花幫助的移工們無不感動萬分，身處異鄉受到家鄉人的幫助，將陳氏花視為再生父母。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，陳氏花為移工付出的努力令人敬佩，移民署未來將盡力提供協助。

 
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