107年全國小學田徑錦標賽 　新北女子5連霸達成

107年全國小學田徑錦標賽於12日閉幕，新北市代表隊共奪得6面金牌、8面銀牌、1面銅牌，各組前8名總累計獎牌數計30面，分別獲得國小女子組團體總錦標第一名及國小男子組團體總錦標第二名的佳績，其中國小女子組成功挑戰5連霸，再度封后，創下輝煌的成績。

此次賽會，來自自強國小周欣彤為本市搶先奪下第一面金牌，周欣彤於女子組60公尺項目中跑出8.32秒的好成績，在今年本市所舉辦的小學運動會田徑賽事中表現亦相當耀眼，100公尺以13.07秒的成績打破了高懸20年的大會紀錄13.2秒；另板橋國小嘪家彣、安和國小王怡晴及文德國小謝明軒，分別於女子組壘球項目、三項全能項目及男子組3,000公尺競走項目中皆獲得第一名的佳績，新北市代表隊於12×100公尺接力榮獲雙料冠軍，女子組更以2:39.46破了本市於101年所創下的大會紀錄，表現相當出色。

執行教練陳文祥表示，今年新北小將在歷經10天集中訓練後，以絕對信心展現堅強實力，正面迎接各縣市對新北市連霸的挑戰，新北市也完成女生總錦標的五連霸輝煌戰果，除了選手們亮麗的表現之外，更感謝教練團隊辛苦的無私奉獻，竭盡全力協助選手締造佳績，期盼能持續展現新北國小田徑界為基層紮根的精神理念，讓運動的核心價值深植人心。