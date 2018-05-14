全美爆發蛋品染沙門氏菌事件 召回2億多顆雞蛋

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國聯邦衛生單位警告，全美多州爆發雞蛋受沙門氏菌感染，已知造成35人身體不適，從上月起陸續已召回近2億7百萬顆雞蛋。

美國CDC上週五表示，這些遭受Braenderup沙門氏菌感染的雞蛋來自於「玫瑰之畝農場」（Rose Acre Farms），該農場也是許多大型超市的蛋品供應商，例如沃爾瑪和Food Lion。該起感染目前已造成11人送醫治療，所幸未傳出死亡病例

這間農場的雞蛋銷售地遍及全美9州，包含科羅拉多州、佛羅里達州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、維吉尼亞州及西維吉尼州。

受回收影響的牌子，包括Country Daybreak、Coburn Farms、Crystal Farms、Sunshine Farms及Glenview等。

感染沙門氏菌的主要症狀為：發燒、嘔吐、腹瀉和腹痛等，嬰幼兒、年長者或免疫系統低下族群較易發生嚴重感染或併發症。

傳染方式為食入被動物或人類糞便污染的水或食物，例如：生的或未煮熟的雞蛋、牛奶、肉類/等，若食物保存不當，沙門氏菌易在高溫下大量繁殖，更易傳播。有一些群突發與被污染的生菜或水果有關。人與人之間糞口傳染途徑也很重要，特別是在病人腹瀉時，如果是嬰兒或糞便失禁的成人，其傳染力比無症狀帶菌者更高。

美國在2010年就曾爆發蛋品感染沙門氏菌事件，當時造成上百人身體不適，共召回5億顆雞蛋。