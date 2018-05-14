(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)日媒警告，隨著所謂「伊斯蘭國」勢力漸漸擴大，態度也日益囂張，原本自認為是旁觀者的亞太地區，可能也要開始認真考慮，如何面對恐怖主義的威脅。

《日本經濟新聞》報導，參加所謂「伊斯蘭國」的人士，已高達4萬人，且有部分人士，已返回母國，恐協助「伊斯蘭國」擴大勢力範圍。

日本中東調查會主席研究員高岡豐告訴《日本經濟新聞》，參加「伊斯蘭國」人士的母國，必須提高警覺。報導介紹，目前參加「伊斯蘭國」的人士，以北非突尼西亞居冠，高達6000人，而來自亞太印尼的人士，其實也不少，當中更有人已經返回印尼。

《日本經濟新聞》警告，由於歐洲在歷經多次恐怖攻擊，已強化各項安全措施，但亞洲幾乎沒有做出類似預防性政策，且區域反恐網絡也尚未成形，因此對「伊斯蘭國」來説，和歐洲相比，亞太無疑是一個較易滲透的地區。

而「伊斯蘭國」也已開始在亞太地區展開行動。

例如《美聯社》報導，在教堂遭襲後，一個印尼家庭在今（14）日，對第二大城泗水（Surabaya）的警察總部，投擲炸彈，最後家庭中只有一名8歲女孩幸存，而警方和民間人士則有10人因此受傷。印尼總統佐科威痛駡這些恐怖分子野蠻，並強調將連根拔除，並摧毀伊斯蘭極端勢力。

印尼總統佐科威（美聯社）

報導介紹，這一連串恐怖攻擊，讓外界懷疑，印尼極端主義是否正因返國「伊斯蘭國」的1100名恐怖分子，而重獲戰鬥力。

亞裔「伊斯蘭國」恐怖分子返鄉 亞太宜做好萬全準備

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