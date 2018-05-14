和平島奇岩秘境將開放　邀全國民眾上網命名

編號第3號的奇岩，應該叫「海兔岩」還是「犀牛岩」呢？快上網幫它選個名字吧！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）因為落石問題整修，封閉將近7年的基隆和平島公園阿拉寶灣即將重新開放。交通部觀光局昨(13)日正式推出和平島「阿拉寶灣」官網，並以大地母親孕育各式奇岩的概念，選出10個造型岩石，舉辦「守護岩石命名票選」活動，為和平島今年7月的正式營運揭開序幕。

和平島公園經營團隊所舉行的奇岩命名票選活動，自即日起到5月底為止。只要到和平島公園官方網站，參與命名票選，就有機會獲得麗星郵輪石垣島假期3天2夜船票。

▲上圖翻攝觀光局官網

▲每座奇岩的命名都是二選一。(翻攝自票選官網)

這10個造型岩石包括：豬頭岩(如上圖)、風獅岩、海兔岩、彈塗魚岩、巨蜥岩、金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、黑鳶岩、花豹岩(下圖)等，它們座落在公園內，彷彿在守護著公園。

▲這塊岩石真的很像花豹！(翻攝自票選官網)

在和平島公園阿拉寶灣世界秘境暑期開放前，為呼應交通部觀光局「2018海灣旅遊年」主題，和平島公園經營團隊宏岳公司，特別舉辦上述10個守護岩的命名票選活動。只要進入和平島公園官網參與票選，就有機會獲得下列大獎

■免費獲得搭乘麗星郵輪3天2夜 - 石垣島假期 1 名。

■和平島公園 - 島迷年票1張(一年內無限次入園) 20名。

■和平島公園 - 免費進入園區1次 100 名。

主辦單位熱情邀請全國民眾踴躍參與上網命名活動。

活動官網 https://www.hpipark.org/blank-22

票選期間：

2018年5月13日(日)12:00:00 起至2018年5月31日(四)23:59:59止

獎項公佈時間：

2018年06月15 日於和平島公園官網及和平島公園官方粉絲團同步公布，活動小組同步也會以Email通知得獎者，請密切注意更新。獎項將於2018年07月01日前統一寄發。