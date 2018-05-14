台灣寬頻通訊復播「民視新聞台」　盼續協商單一頻道授權

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）民視與TBC（台灣寬頻通訊）之間下架爭端出現重大進展，《自由》引述國家通訊傳播委員會（NCC）表示，民視已經出具聲明，承諾不追究系統經營者侵權責任，因此要求南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司，即刻復播民視新聞台。並同時要求民視與南桃園等5家系統台，持續協商完成授權。

中央社指出，NCC晚間發布新聞稿後，TBC隨即發布聲明，向主管機關NCC的協助表達感謝，也已恢復民視新聞台的播放，同時向民視呼籲，希望民視回歸商業協商角度，出席與TBC針對單一頻道授權的議價會議。此外TBC官網也以快訊方式向訂戶道歉(如下圖)。





至於民視新聞網，晚間將近8點時，則發佈快訊指出「民視新聞回來了 TBC全面復播」

就在14日傍晚七點半過後，TBC已在南桃園中壢、平鎮地區；台中群健；苗栗信和、吉元；新竹縣北視陸續復播民視新聞台。

《自由》報導，此次爭議起於民視去年底將「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」與系統台以包裹方式授權，並要求定頻。但有的系統業者無法接受定頻，有的系統業者又只想單買新聞台，雙方沒有共識及互信，後續產生TBC下架危機。由於有影響收視戶權益疑慮，NCC也介入關心。

中央社報導指出，鴻海副總裁呂芳銘旗下的TBC台灣寬頻，因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司，於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。



由於民視斷訊案嚴重損及訂戶及閱聽眾權益，NCC上週決議對TBC旗下5家系統商，各別開罰新台幣66萬元、共計330萬元，並對民視裁處20萬元。同時也提醒雙方應以閱聽眾的權益，為首要考量，盡快完成協商。

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