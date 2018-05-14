簡又新：台灣企業永續報告　優秀人才求職參考依據

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）有「台灣企業永續的奧斯卡」的「台灣企業永續獎」今年邁入第11年，台灣永續能源研究基金會表示，由台灣企業永續學院主辦之「2018 TCSA台灣企業永續獎」自即日起至8月1日止受理網路報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，近年來責任投資已成趨勢，國際大型基金和投資機構非常重視CSR概念，也就是Corporate Sustainability Report的簡稱，近七成投資人重視企業CSR表現，相關數據並顯示CSR績效與企業獲利呈高度正相關。

簡又新說，根據人力公司的調查，CSR表現好的公司，更能吸引優秀人才，重視CSR的公司會優先落實公司治理及照顧員工，使員工有較高的工作滿意度及向心力，前進CSR企業也已成為求職新鮮人熱門選項。

基金會表示，歷屆「台灣企業永續獎」累計參獎企業達209家，其年總營業額與我國2016年國內生產總值（Gross Domestic Product，簡稱GDP）比值為八成三，顯見台灣企業永續領域之重要性及各企業對本獎的重視程度。今(2018)年還增設「英文報告獎」及「性別平等獎」，期望台灣及外商企業共同角逐企業永續最高榮譽。

基金會說，台灣企業永續獎項區分為「企業綜合績效」、「企業最佳單項績效」、「企業永續報告」及「企業永續傑出人物獎」等四大類。為了讓本獎的評選流程符合公平、公正、公開之嚴謹要求，自2016年起建立志工評審制度，並於2017年邀請261位志工評審員與88位專家學者，計349位評審團共同參與評比，今年預計可望有逾500位志工評審員投入評選工作。

基金會說，台灣企業永續獎報名期間自即日起至8月1日截止，評選辦法與參加方式請至官方網站，或有任何問題歡迎電洽秘書處(Tel：02-2768-2655)。