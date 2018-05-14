北市長照課程 提供失智照顧者短暫喘息

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市107年之失智老人人口推估達3萬人以上，失智症照護所帶來對家庭的影響不容小覷，因此台北市政府衛生局為失智症長者及其照顧者規劃一系列免費課程，減緩失智症長者病情發展，減輕主要照顧者之照顧壓力。

北市政府衛生局為失智症長者及其照顧者規劃一系列課程，自107年6月起陸續於南港區、大安區、內湖區、文山區、中山區與北投區辦理；還有失智長者樂齡課程即將於北市十二區起跑，皆免費報名參加。

此外，面對長期照顧長者、壓力過大卻無所適從的照顧者，可免費參加由北市立聯合醫院所舉辦之慢性病照顧者自我管理課程，增進壓力調適技巧與溝通能力，愛護長者的同時，也適時愛護自己。

研究指出失智症照顧者相較於其他慢性病照顧者，在身體健康、憂鬱程度、生活品質都較不佳。當失智症長者病程越長、病情越惡化時，照顧者的負荷也會日益增加，尤其對照顧者的人際關係與社交生活影響最大。

相關課程有失智症居家照護課程，內容包括失智症照顧的基本議題、居家陪伴的好提案，以及失智者活動促進工作坊等精彩內容，讓身為失智症照顧者的您面對長者更有一套，詳情請洽天主教失智老人社會福利基金會。

又樂齡成長團體活動，則是透過健康服務中心及委託民間單位，辦理懷舊、藝術創作、戶外活動等課程，提供失智照顧者短暫喘息，相關詳情請洽詢十二區健康服務中心。