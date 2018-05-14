(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)爲了解決日俄之間北方四島領土問題，安倍和普丁，預計將在本（5）月26日，於莫斯科舉辦高峰會。

日本《NHK》報導，俄羅斯總統府説明，安倍在參加25日，於聖彼得堡舉行的國際經濟論壇後，將在隔天赴莫斯科，與普丁舉行高峰會。

根據報導，在高峰會上，兩人將聚焦於日俄在北方四島的經濟合作項目，例如養殖漁業和溫室栽培，並討論讓日人赴島掃墓的詳細内容。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽署二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在前（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也第一次談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會，加速合作的腳步。

日俄領袖26日將見面 談北方四島合作問題

​日本最新消息：

被金正恩無視？日媒未獲邀赴北韓見證廢核

俄羅斯最新消息：

普丁再度宣誓就任 政治經濟困難重重只得求穩