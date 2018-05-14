小一入學前三針不漏 擁有保護力拿限量好禮

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）你家孩子快上小一了嗎？入小學前應接種的3劑疫苗都完成了嗎？施打疫苗是預防傳染病最經濟且有效的方法之一，為鼓勵家長陪同小朋友在入學前完成疫苗注射，台北市大同區健康服務中心將辦理「三針不漏，送文具驚喜包」活動，凡設籍於大同區之學童，於今年8月30日前完成入學前應接種的3劑疫苗，即可獲得「文具驚喜包」1份，限量300份，送完為止！

根據世界衛生組織(WHO)統計，每年約有150萬名5歲以下幼兒死於疫苗可預防的疾病，為延長幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，避免新生入學後，同學間互動頻繁增加感染風險，提醒滿5歲至入小學前之幼童（大班學童），應於9月開學前完成3劑疫苗接種。

3劑疫苗分別為「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗(DTaP-IPV)單1劑」、「麻疹腮腺炎德國麻疹混合(MMR)疫苗第2劑」及「日本腦炎疫苗 (JE) 第4劑」，以上3劑疫苗皆可同時間分開不同部位接種，讓學童進入國小前產生完整的疫苗保護力。

台北市大同區健康服務中心楊明娟主任表示，現今全球航空交通及人口移動頻繁，加速了傳染病傳播風險，今年亦發生多起麻疹、德國麻疹境外移入病例，而注射疫苗即可降低被傳染的風險。

大同區健康服務中心結合該區合約醫療院所及幼兒園共同辦理 「三針不漏，送文具驚喜包」活動，凡是於100年9月2日後至101年9月1日前出生並設籍於台北市大同區之小一新生，完成入學前應接種之3劑疫苗，憑兒童健康手冊至指定地點，即可兌換「文具驚喜包」。