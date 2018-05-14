【新南向最大訂單】中鼎工程拿下2.4億美元　印度天然氣工程

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印度最大民營港口集團阿達尼（Adani）今（14）日宣佈，該集團經營的印度東岸港口達姆拉（Dhamra），港內新建的天然氣接收站，由台灣的中鼎工程拿下，總合約金額2.4億美元，折合台幣約72億元。

阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭證實，中鼎集團4月24日，已與阿達尼集團旗下阿達尼能源公司（Adani Energy）簽約。

綜合《自由》與中央社報導，這是蔡政府推動新南向政策以來，最大的訂單。催生Adani與中鼎合作的外貿協會董事長黃志芳表示，過去一年帶台灣企業參訪阿達尼總部5次，中鼎參與了兩次就被阿達尼集團相中。

阿達尼集團被喻為印度的「港口之王」，在全印擁有十個港口的經營權，另也在包括印尼及澳洲等全球各地收購礦場；除基礎建設外，還多角化經營，跨足食用油市場，旗下Fortune品牌食用油，在印度市占率超過四成。

印度可說是蔡政府新南向政策的「重中之重」，主要是當地人口龐大、工業起飛、中產階級快速成長，充滿各種投資機會。

主導新南向政策的外貿協會董事長黃志芳說，印度市場最重要的新南向旗艦計畫，就是在當地成立「台灣石化園區」，合作對象就是「港口之王」阿達尼集團。「台灣石化園區」如果成案，國內石化業上下游供應鏈共同前往，創造的產值將從百億美元起跳。

黃志芳表示，與中國及東協相比，印度是台灣企業較不熟悉的市場，因此「找對合作夥伴很重要」。阿達尼是跨國集團，對台灣極為友善，不過石化園區專案已有各國廠商在積極爭取，台灣業者動作要快，才不會錯失商機。

他強調，台灣擁有最完整的石化供應鏈，但近年在國內的發展空間愈來愈限縮，長久累積的上下游解決方案及knowhow，極具產業價值，「沒有發揮太可惜。」