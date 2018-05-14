南向「新」風華   高雄新住民歌唱賽異國風情濃

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）由高雄市教育局、社教館及中油大林廠合辦的「2018新住民歌唱比賽」昨日在高雄社教館舉行，來自越南、印尼、泰國、柬埔寨、馬來西亞共44位新住民姐妹及新二代齊聚一堂，用歌聲慶祝母親節。參賽者態度專注，不僅有人穿著國服參賽，還有母子檔自備舞台裝，可愛模樣吸引全場目光。

根據報導，去年的「南向風華·台灣加油~新住民歌唱比賽」廣受好評，今年高雄市教育局結合母親節，再度辦理歌唱比賽，比賽分為「新住民組」與「新二代親子組」，新住民組共有27位參賽者，新二代親子組也有8組17位參賽者。

新住民組規定需演唱台語或國語歌曲，去年歌唱冠軍阮桂雯比賽前一日因丈夫車禍，曾打算放棄，在丈夫鼓勵下參賽，演唱台語歌曲「思念你的心肝你敢知」，歌聲婉轉，博得滿堂彩，蟬聯冠軍寶座。

新二代親子組則可選唱母語歌曲，一對特地從台中到高雄參賽的母子檔阮梅香及黃璟媛，手持可愛小傘合唱越南歌曲「Ca tuan deu ngoan（天天都乖）」，可愛模樣讓台下聽眾大呼安可。來自越南的阮梅香是臺中市府的約聘人員，為了喜歡唱歌的女兒而報名參賽，奪下親子組冠軍。

高雄市教育局表示，藉由母語歌曲演唱，讓新二代學習本國文化，增加自我認同。