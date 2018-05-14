澎湖福朋喜來登酒店推「夢想奇航‧帆船之旅」專案

不必遠程出國，也能在國內旅程中搭上頂級帆船徜徉大海，夜晚則返回國際五星級酒店，大啖明蝦鮮食、享受高品質服務與住宿環境。澎湖福朋喜來登酒店推出「夢想奇航 帆船之旅」專案，體驗旅遊新時尚，感受海洋奧妙之處。

澎湖唯一五星級國際連鎖品牌飯店 -澎湖福朋喜來登酒店位於馬公市第三漁港旁，因應海洋旅遊的時尚新型態，推出了結合港景房與帆船之旅的住宿優惠方案，「夢想奇航 帆船之旅」的房型附設陽台，拉開門簾就能將澎湖港灣美景納入眼簾；豪華套房並附設客廳、迷你飲品吧、景觀浴室、港景陽台臥室房，感受微鹹海風的吹拂，在遼闊景色中放鬆身心靈。

風帆升起，航向廣闊無際大海，帆船體驗半日遊感受海洋的閒適自在，從海上視角欣賞澎湖特殊地質、著名景觀，SUP立式划槳衝浪板體驗、輕啜美酒享受派對輕食、在最佳錨點觀賞日落，盡享藍海騁馳快感。「夢想奇航 帆船之旅」給予了海洋旅行新的定義，將最美妙的景色、五星級的服務呈現給嚮往海洋的旅人們，體驗不一樣的海洋之旅、不一樣的澎湖。

行程另提供機車或轎車一日遊，自在駕駛環遊澎湖本島，親身走入文化村落、見識世界級玄武岩奇特地景，感受樸實、悠哉又充滿笑容的澎湖樂活，發現澎湖在地的文化之美。

豪華套房專案還能免費享用聚味軒海鮮中餐廳的海味明蝦套餐，融合在地食材與料理手法，讓人從味蕾感受大海原味裡淬煉出的精緻美味。港景豪華客房專案則是搭配星光港灣BBQ，由五星主廚團隊現場烘烤當季海味，在港灣夜景的陪伴中，聽著國際樂團現場演奏，盡情享受陽光、風、海洋、美酒及音樂。

澎湖觀光，已經不再只有以往的跳島行程，搭乘帆船航海去，享受五星級飯店的住宿美食與設施，大啖海鮮，一段視覺、觸覺、味覺相互交錯的極致旅遊饗宴，才是澎湖印象的新體驗！