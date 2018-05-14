鴻海今年員工分紅粗估128萬　打敗大立光.僅次台積電

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）鴻海（2317）董事會決議今年的員工酬勞也就是員工分紅總金額為102.39億元，為3年來低點，低於前兩年的104.98億元、105.98億元。根據《蘋果》報導，若與已公佈員工酬勞的上市櫃公司相比，則是排名第二高，僅次於台積電（2330）230.19億元。

《經濟日報》日前報導，員工紅利逾10億元的上市櫃公司當中，大立光2017年員工紅利總計46.77億元。

《蘋果》報導指出，鴻海集團台灣地區的員工人數約8千人左右，若以102.39億元的員工酬勞來估算，平均每人可拿到128萬元。

中央社報導則稱，若以鴻海2016年年報資料來看，鴻海員工人數約7510人，以此粗估，鴻海平均每位員工可分紅136萬元。

綜合上述媒體報導，鴻海平均員工分紅數字，只有參考意義，員工實際分紅內容受到職位、考績、年資、以及其他因素影響，並不代表員工實際可拿到這個平均數。



鴻海年報資料顯示，到去年4月底為止，鴻海集團職員人數約14.45萬人，作業員人數約47.39萬人，集團合計人數約61.84萬人。

若與2015年員工總數達83.01萬人相比，則大幅減少超過20萬人。其中又以作業員減少的幅度最大。顯示鴻海積極導入自動化的程度，已逐年提升。



另外鴻海擬現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。此次現金減資是鴻海上市首次辦理現金減資。