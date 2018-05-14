〈時評〉台大目無法紀

教育部和台大針對管中閔校長聘任案的你來我往，那一方是在捍衛法規，那一方是在強詞奪理，態勢已經愈來愈明顯了！

4月27日，教育部以「台大校長遴選有重大利益未迴避的適法疑慮，無法接受遴選結果」，駁回管中閔當選台大校長案；教育部呼籲「校方應依法行政，督促台大校長遴委會重啟遴選程序、補正瑕疵」。5月12日，台大校務會議做出「教部應儘速聘任管中閔」的決議，台大人事室更振振有詞説「教部日前調查公立大學400例產學合作兼職案，台大就佔了113例，400例中有78%先報請兼職再追溯核准，顯示是通例」。

教育部要台大校方「依法行政」，台大人事室卻理不直氣壯、以咄咄逼人之姿高分貝告訴大家：這年頭，誰跟你「依法行政」？大家千萬別小看公立大學人事室充斥的「余文們」了！在這些「余文們」眼裡，「不依法行政」的78%是通例，「依法行政」的22%只能說是例外啦！？另外，所有公立大學「先報請兼職再追溯核准」的平均佔比是78%，台大則是超過九成，台大不比一般公立大學更投機取巧、更目無法紀，還算啥頂尖大學？

還記得當年馬英九鬧得沸沸揚揚的首長特別費弊案嗎？在立法院「首長特別費貪污除罪化」大筆一揮下，一干違法犯紀、偷雞摸狗者在「歷史共業」的金鐘罩下，一個個高枕無憂矣！再看看台大人事室「先報請兼職再追溯核准是通例」的目無法紀説，終於讓人恍然大悟：原來，台灣的法規，只是訂來讓22%的傻瓜遵行的，對78%的聰明爺們是不「管」用的！？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）