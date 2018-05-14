桃園推「5心級」新旅行   雙語導覽更有趣

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為使新住民認識桃園觀光景點及風土文化，工作之餘飽覽當地美景放鬆心靈，桃園觀光局推出「桃園新旅行」，帶領新住民朋友遊歷桃園星級景點，結合大型節慶活動，提供雙語導覽，邀請專業攝影師隨隊拍攝，更加碼送亞洲任航點機票，要讓新住民朋友徹底感受桃園的美好。

桃園觀光局表示，桃園新旅行推出至今廣受好評，客群橫跨菲律賓、越南、泰國及印尼的遊客、新住民家庭、移工朋友及留學生，本次以「5心級」為號召重點，帶領遊客遊覽桃園在地特色景點，結合當地節慶活動，包含桃園燈節、大溪豆干節及龍岡米干節，讓遊客深度了解桃園藝文生活，並安排隨隊雙語人員擔任通譯，為遊客提供母語導覽，邀請專業攝影師隨隊拍攝，讓遊客可以專心遊覽美景。

桃園觀光局更推出加碼活動，只要報名參加桃園新旅行，就有機會參加「亞洲任航點機票」抽獎1張，可邀請母國家人朋友來台觀光。桃園新旅行也將推出「竹圍龍舟競賽慶端午」、「大溪樂活之旅」兩條新路線，食粽觀龍舟，大溪老街遊，透過隨行專業人員貼心的解說與翻譯，更能藉此貼近桃園在地文化，名額共計240名，遊程售價600元，參加越多機會愈大！歡迎踴躍報名參加。

詳情請上桃園市旅行商業同業公會或報名網址查詢。