肯亞洞穴發現8萬年前人類遺跡　提供工具演化證據

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）由德國普朗克研究院 （Max-Planck-Gesellschaft）率領的國際研究團隊，在非洲肯亞（Kenya）的Panga ya Saidi洞穴發現古人類遺址，計近8萬年前，從中石器時代進入到鐵器時代之時，有古人類生活於此處，這項發現令研究人員振奮，因為這不僅是一項歷史紀錄、更為當時的新舊石器技術演變留下珍貴紀錄，研究成果已刊在《自然通訊》（Nature Communications）科學網。

法媒《費加洛》（Le Figaro）報導，許多位於東非的洞穴證實了在同一個時代，有人類久居的紀錄，但此期間或多或少仍存有無人居住的空白期。然而，Panga ya Saidi洞穴的出土物卻顯示，近8萬年來人類陸續在此生活。

法國國立自然史博館（Musée National d'Histoire Naturelle）的人類與環境部門研究員Alice Leplongeon表示，生活在洞穴裡的人類是短暫居住而非全年久居此地。研究報告主要顯示，過去這8萬年來，人類陸續到此地生活。然而，卻沒有跡象足以證明居住此地的人類是同一群人，又或是在他們有生之年曾經往返過這個洞穴。

研究員向該報表示，這是「非常有趣的地方」，因為「這個區域曾遭受諸多氣候變遷影響，造成非洲大陸某一地區的環境變得不宜人居，但這個洞穴卻顯示出一個長期穩定的狀況。」從出土的3萬多件石器，還有剩餘的駝鳥蛋、貝殼與骨器等出土物，都顯示「6、7萬年來各項技術的演變」，更證明古人類在使用工具上，逐步過渡到先進的勞動工具。如今，這個洞穴已無人居住，當地居民僅用於安葬。