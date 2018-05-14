蔡英文：兩岸關係維持現狀　國內改革才能成功

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）總統蔡英文今（14）日表示，兩岸關係維持現狀對國家是最好的，「我們要維持一個穩定的現狀，很多的改革才可以做得成」。

本周日（20）即就職屆滿兩周年的蔡總統，今日接受《蔻蔻早餐》廣播節目專訪，提到兩岸關係，蔡總統強調，維持現狀是對國家乃至於區域最好的一個政策走向。

被問及政府的兩岸政策既不討好深藍派（親中），也不討好獨派，蔡總統表示，「我們要維持一個穩定的現狀，很多的改革才可以做得成。」

蔡總統接著提及，如果政府忙著處理兩岸議題的話，便可能無暇從事經濟轉型及各種改革，「前幾任的總統都花很多時間在外部的問題處理，以致於我們很多內部需要總統花心思，而且要花政治能量、付政治代價做的改革都沒有做。」

但在政府強調兩岸關係維持不變的情況下，中國卻不斷破壞此種現狀，像是頻繁進行遠海長訓，並派遣軍機繞臺等，蔡總統則表示，「這種情況下，最重要的是厚植自己的實力，如果不改革，實力就不會達到下一階段」。

被問及北韓領導人金正恩不僅放棄核武、與南韓總統文在寅舉行兩韓會，六月還將與美國總統川普（Donald Trump）在新加坡會面，既然金正恩可以讓步，外界是否可以期待蔡總統也作出讓步，承認中國一直強調的「九二共識」，以換取兩岸關係的改善，蔡總統回應，承不承認九二共識是「事涉主權問題，不能輕易讓步」。

蔡總統指出，她基於事實出發，認知到92年有一場會談，會談後各說各話、各自解讀，但九二共識是認知到上述事實之外還有更近一步的解釋，「姑姐不論這個解釋是否是臺灣人民都可以接受的，國民黨自己的解釋是不是也是中國可以接受的解釋呢？」

蔡英文也表示，為了兩岸雙方進一步的溝通政府可以展現彈性，但仍強調「大家不要預設立場」，且要在「對等不設政治前提的基礎上。」

至於不按牌理出牌、在商言商的美國總統川普，是否會在六月川金會上把涉及臺灣的議題當作籌碼，蔡總統表示，政府部門對整個情勢都有密切掌控，「整體來講，我相信川普總統對我們是友善的」。