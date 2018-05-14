習近平登富比世權勢人物榜 中國網站刪報導

（中央社台北14日電）美國富比世雜誌最新全球最有權勢人物榜日前揭曉，各國媒體紛紛報導中國國家主席習近平首度登榜首，中國媒體卻在報導後又紛紛刪文。

富比世雜誌（Forbes，中國譯「福布斯」）8日公布2018年「全球最有權勢人物」排行榜，習近平擠下4連霸的俄羅斯總統蒲亭。美國總統川普因執政後不怎麼受國會支持，又諸多醜聞纏身，只排名第3。

中央社記者今天以「福布斯全球權力人物榜」關鍵字用谷歌（Google）搜尋，立刻出現多則關於2018年排行榜的訊息；但改用中國搜尋引擎百度，只能看到2017年以前的資料。

美國之音（VOA）中文網報導，上海東方網「東方頭條」曾刊出「福布斯全球權力人物榜出爐習近平位列榜首」。但如今點開連結，看到的是：「404 很抱歉！您訪問頁面被外星人劫持了」，「可能原因：你要查看的網址可能被刪，名稱已被更改，或者暫時不可用」。

不過，東方網這篇「被外星人劫持」的報導不長，關於習近平，只提到他登上榜首。

新浪網上這篇文章的網頁也打不開，顯示的是「頁面沒有找到，5秒鐘之後將會帶您進入新浪首頁」。

廣東周末畫報刊登文章「福布斯2018最具影響力人物榜單，這些新面孔你都熟」，點開連結，看到的「文章不存在」。

對於習近平首度稱霸這項排行榜。富比世雜誌評論，中國全國人大3月修改憲法，擴大習近平的權力，並取消國家主席任期限制，使他享有已故領導人毛澤東以來僅見的個人崇拜。

海外華文媒體博聞社分析，也許富比世這項排行榜對習近平的評論，不符合習近平的口味，中國多家媒體網站在刊登有關消息後，又紛紛刪除。盡管這些媒體並未刊登富比世對習近平權勢的評論。

美國之音指出，「刪除之舉顯然不是這些媒體的自選動作，而是中共宣傳、網管部門的指定動作，命令有可能來自高層。」（編輯：馮昭/翟思嘉）1070514