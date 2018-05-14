WHO呼籲全球加入「零」反式脂肪行列

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生組織WHO呼籲世界各國在5年內全面禁止添加人工反式脂肪於食品中。

美聯社報導，聯合國旗下世衛組織過去致力推動跟除傳染病，今日則著重在消除與慢性疾病相關的危害。外界預料世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將於今（14）日的日內瓦記者會上呼籲各國一同加入行列。

世衛官方認為5年內達到「零」反式脂肪是可行的措施，因為丹麥早在15年前即開始推動，自此美國和40多個高收入國家也紛紛跟進，要求食品業者淘汰這種會造成心血管阻塞的人工添加物。世界衛生組織正著手促使中低收入國家加入「零」反式脂肪的行列。

根據我國行政院食品安全資訊網顯示，反式脂肪的來源有2大類型，一是極少量天然存在，例如存在於牛、羊等反芻類動物的肉及乳品中。另一來源則是加工製造過程生成，包括：植物油在精煉等製造過程、植物油經氫化加工過程等產生。將液態的植物油透過氫化方式轉變為固態形式的「部分氫化油(或稱不完全氫化油，Partially hydrogenated oils,PHOs)」，將含有大量的反式脂肪。

由於部分氫化油能改善食品口感，延長保存期限，且成本較低，故被使用於食品加工過程，如烘焙或油炸食物中，但科學證據顯示，反式脂肪會提高血液中的“壞”膽固醇(低密度脂蛋白膽固醇，LDL-cholesterol)的濃度，進而增加罹患心血管疾病的風險。

部分天然肉品與乳品皆含有少量反式脂肪，因此世衛組織建議每天反式脂肪攝取量不應超過總熱量的1%。

美國紐約市2006年禁止餐廳提供含反式脂肪的食物，同年美國FDA也要求製造商在食品標籤上列出反式脂肪的含量。

而台灣方面，2016年4月食藥署即公告，從2018年7月1日起，所有食品加工都不能使用「不完全氫化油」，違規業者將依法處新台幣3萬到300萬元罰鍰。